"To nie jest wyścig". Dwa największe miasta Hiszpanii nie spełniają kryteriów łagodzenia obostrzeń

Madryt i Barcelona nie przejdą na razie do kolejnego etapu luzowania nałożonych w związku z pandemią COVID-19 restrykcji. - Chcę podkreślić, że to nie jest wyścig, decyzje muszą być oparte na współpracy i ostrożności - powiedział hiszpański minister zdrowia Salvador Illa.

Plan uchylania restrykcji obowiązujących w Hiszpanii przedstawił 28 kwietnia premier Pedro Sanchez. Określił go mianem "powrotu do nowej normalności". Jest to czteroetapowe wyjście z blokady, w zależności od tempa rozwoju infekcji w poszczególnych regionach. Jego wdrożenie rozpoczęło się 4 maja.