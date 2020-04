Polski lekarz pracujący w Hiszpanii. "Zmęczony, ale zadowolony", jest mniej chorych

Od kilku dni obserwujemy spadek przyjęć do szpitala. Wzrasta liczba pacjentów wypisanych i wyleczonych. Od pięciu dni nie mieliśmy żadnego przyjęcia na oddział intensywnej terapii – mówił w rozmowie z TVN24 Marcin Zasadowski, polski lekarz pracujący w hiszpańskim szpitalu Virgen de la Luz w Cuenca. Jak dodał, sukcesy w leczeniu zakażonych pacjentów mimo zmęczenia personelu, przynoszą zadowolenie.

Hiszpańskie władze przekazały w tym tygodniu, że w kraju tym widać stopniowy spadek nowych zakażeń i śmierci spowodowanych COVID-19. - Dostrzegamy pozytywny trend – mówił we wtorek główny epidemiolog kraju Fernando Simon.

"Od kilku dni obserwujemy spadek przyjęć do szpitala"

- Od kilku dni obserwujemy spadek przyjęć do szpitala. Wzrasta liczba pacjentów wypisanych i wyleczonych. Od pięciu dni nie mieliśmy żadnego przyjęcia na oddział intensywnej terapii, więc być może jesteśmy poza szczytem i znajdujemy się na krzywej opadającej - mówił Marcin Zasadowski.

Jak tłumaczył, chce w to wierzyć, "dlatego że jesteśmy już wszyscy bardzo zmęczeni". - Lekarze, pielęgniarki, salowe. Wszyscy bezpośrednio zaangażowani w walkę z wirusem, jak również całe społeczeństwo i wszyscy wierzymy, że ten najgorszy okres mamy już za sobą - powiedział.

W czwartek hiszpański parlament wydłużył obowiązywanie stanu zagrożenia do 26 kwietnia. Przewiduje on zakaz opuszczania domów z wyjątkiem wyjścia do sklepu, banku lub pracy.