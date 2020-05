Podział na grupy wiekowe i sektory. Hiszpańskie kurorty przygotowują się na przybycie plażowiczów

Jedną z gmin, w których podczas tegorocznych wakacji odpoczynek będzie możliwy z podziałem na grupy wiekowe, będzie Lloret de Mar w prowincji Gerona, w północno-wschodniej części Hiszpanii. Samorządowcy z katalońskiej gminy zamierzają podzielić lokalne plaże na trzy części: dla osób od 18. do 65. roku życia, dla seniorów, a także dla dzieci znajdujących się pod opieką rodziców.

Dwa metry między plażowiczami

Do czerwca w Lloret de Mar ruszą też szkolenia dla personelu placówek gastronomicznych i zespołów sanitarnych, które dotyczyć będą przeciwdziałania zakażeniom na plaży.

Kwarantanna dla przyjezdnych

Hiszpania wprowadziła też dwutygodniową kwarantannę dla osób z zagranicy, którzy przyjadą do kraju po 15 maja. Przyjezdni będą musieli pozostać w zamknięciu z możliwością wyjścia jedynie na zakupy, do lekarza bądź w przypadku innej wyższej konieczności. Kwarantanna zostanie nałożona na wszystkich podróżnych przybywających do Hiszpanii między 15 a 24 maja, kiedy stan wyjątkowy w kraju ma się skończyć.