Powrót dzieci do szkół w cieniu kontrowersji. Rodzice mówią o "przerzucaniu odpowiedzialności"

Władze oświatowe Katalonii, Kantabrii oraz wspólnoty autonomicznej Walencji przekazały już szkołom formularze dla rodziców uczniów. Opiekunowie prawni dzieci w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego będą musieli zobowiązać się do codziennego sprawdzania, czy ich potomstwo nie ma gorączki, a także do zaakceptowania szeregu norm sanitarnych.

"Forma przerzucenia odpowiedzialności"

Publikujący we wtorek kopie formularzy dziennik "El Mundo" odnotowuje, że wprowadzone w regionach przepisy nie tylko spotkały się z krytyką wielu rodziców, ale również z kontestacją organizacji ich reprezentujących. Odnotowuje, że zalecenia "codziennego badania uczniów" zasugerowały rodzicom także władze oświatowe Andaluzji, Galicji oraz Aragonii.

Rząd nie wyklucza powrotu do zdalnego nauczania

Pomimo wtorkowej deklaracji premiera Pedra Sancheza, że rok szkolny rozpocznie się w Hiszpanii we wrześniu zgodnie z terminem, szef rządu przyznał, że jego gabinet nie może zagwarantować, iż wraz z nasilającą się epidemią nie zostanie przywrócona teleszkoła, co miało już miejsce pomiędzy marcem a czerwcem.

Krytyce opinii społecznej w związku z brakiem konkretnego planu powrotu dzieci do szkoły uległy władze wspólnoty autonomicznej Madrytu. Tamtejszy departament edukacji oświadczył, że nie jest możliwe, by pełne otwarcie szkół odbyło się na początku września. Zamiast tego nauczanie ma odbywać się w formie mieszanej - niektóre dzieci wrócą do szkół, gdy inne nadal będą pracować online.