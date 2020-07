Wybierasz się do Katalonii? Licz się z koniecznością kwarantanny. "Musimy podjąć działania prewencyjne"

Turyści z symptomami COVID-19 przybywający do Katalonii mogą zostać objęci kwarantanną. Rząd popularnego regionu turystycznego w Hiszpanii przygotowuje ośrodki w celu izolowania takich osób. O podejmowaniu działań prewencyjnych poinformowała minister zdrowia w katalońskim rządzie Alba Verges.

- Czeka nas duże wyzwanie. Jeżeli chcemy, żeby przyjechali turyści zagraniczni, musimy podjąć działania prewencyjne - powiedziała Alba Verges, cytowana przez dziennik "El Mundo". - Osoby te muszą wiedzieć, co robić, jeżeli pojawią się u nich symptomy COVID-19 - dodała minister zdrowia w regionalnym rządzie w Katalonii.

Objawy COVID-19 obejmują szereg dolegliwości, z których najczęstsze to gorączka, suchy kaszel i zmęczenie. Często występują także: ból mięśni, ból gardła, biegunka, zapalenie spojówek, ból głowy, utrata smaku lub węchu, wysypka skórna lub przebarwienia palców u rąk i stóp.

Strach przed nowymi ogniskami zakażenia

Minister Alba Verges poinformowała, że "jeśli jakiś turysta źle się poczuje, powinien zadzwonić na numer telefonu 061, który funkcjonuje w kilku językach, a następnie zostanie skierowany do jednego z ośrodków odosobnienia".

"Centrum Barcelony jest prawie puste"

W stolicy Katalonii, Barcelonie, otwarto dotąd 37 z 450 hoteli. Zgodnie z danymi regionalnego resortu do spraw turystyki tylko 10 procent miejsc zostało zarezerwowanych. "Z powodu pandemii centrum Barcelony jest prawie puste, co jest nietypowe o tej porze roku w mieście, które jeszcze sześć miesięcy temu należało do 20 najczęściej odwiedzanych miejsc na świecie - skomentował dziennik "El Mundo".