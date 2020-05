"Może być druga fala zakażeń. Nie wiemy, co się stanie"

U pięciu procent przebadanych Hiszpanów stwierdzono obecność przeciwciał, wytworzonych po zakażeniu koronawirusem - wynika z pierwszych badań epidemiologicznych, przeprowadzonych na zlecenie rządu w Madrycie. - Te wyniki są bardzo dalekie od tego, by móc stwierdzić, że istnieje zbiorowa odporność. Może być druga fala infekcji. Nie wiemy, co się stanie - powiedziała dr Marina Pollan, szefowa Narodowego Centrum Epidemiologicznego.

- Te wyniki są bardzo dalekie od tego, by móc stwierdzić, że istnieje zbiorowa odporność. Może być druga fala infekcji. Nie wiemy, co się stanie - powiedziała dr Marina Pollan, szefowa Narodowego Centrum Epidemiologicznego, komentując badania.

"Nigdy nie osiągnie się stuprocentowej nabytej odporności"

To kolejne ekspertyzy opublikowane w ostatnich dniach w Hiszpanii, dotyczące sytuacji związanej z epidemią. Z wewnętrznego raportu, przygotowanego przez wojska lądowe Hiszpanii, wynika, że armia spodziewa się "dwóch kolejnych fal epidemii" COVID-19 do 2022 roku. Jak napisano w dokumencie, społeczeństwo "nigdy nie nabędzie stuprocentowej odporności" na wirusa. Według raportu najbardziej narażeni na zakażenie mają być mieszkańcy dużych miast.

Dokument utrzymuje, że "powrót do normalności zajmie od jednego do półtora roku". Zdaniem wojskowych najprawdopodobniej tego lata zmniejszy się liczba zakażonych, gdyż "upały spowolnią rozprzestrzenianie się wirusa, jednak nie powstrzymają go całkowicie". Według raportu do stycznia-lutego 2022 roku nie będzie efektywnej szczepionki przeciwko wirusowi.