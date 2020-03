Tragiczna doba w Hiszpanii. Ponad 2 tysiące zakażeń w jeden dzień, zmarły 182 osoby

Od poniedziałku do wtorku w Hiszpanii zmarły 182 osoby zakażone koronawirusem. To rekordowy wzrost śmiertelności w ciągu jednej doby w tym kraju. Łącznie w Hiszpanii zmarło 491 osób.

Wprowadzane ograniczenia

Wraz z obowiązującym od północy zakazem wjazdu na terytorium Hiszpanii turystów we wtorek rano rząd wspólnoty autonomicznej Balearów wezwał urlopowiczów przebywających na tych wyspach do opuszczenia archipelagu z powodu pandemii. We wtorek znajdowało się tam ponad 25 tysięcy przyjezdnych.