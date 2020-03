Żona premiera Hiszpanii zakażona koronawirusem

W wydanym komunikacie biuro poinformowało także, że żona premiera, jak i on sam czują się dobrze i ściśle stosują się zaleceń władz sanitarnych w sprawie koronawirusa.

W Hiszpanii stan zagrożenia epidemicznego

Jak zapowiedział Sanchez, stan zagrożenia epidemicznego będzie obowiązywał w całym kraju od niedzieli przez 15 dni. Zaznaczył, że jego ogłoszenie było niezbędne z powodu szybko rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa. Decyzja o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego zapadła w formie dekretu w trakcie trwającego kilka godzin sobotniego posiedzenia rady ministrów. Zostało ono zwołane w trybie nadzwyczajnym z powodu szybko rozszerzającej się w kraju pandemii. W posiedzeniu nie brały udziału zakażone koronawirusem minister do spraw równouprawnienia Irene Montero, a także odpowiedzialna za resort polityki terytorialnej i służb publicznych Carolina Darias. Pozostali członkowie rządu mieli negatywne wyniki testów na obecność koronawirusa.

Drastyczny wzrost liczby zgonów

W Hiszpanii pomiędzy piątkowym popołudniem a sobotnim wieczorem nastąpił drastyczny wzrost zgonów i zachorowań na COVID-19. Liczba zmarłych wzrosła do 200, zainfekowanych do 6,2 tysiąca. Ministerstwo zdrowia Hiszpanii spodziewa się, że w nadchodzącym tygodniu liczba osób zainfekowanych koronawirusem wzrośnie w tym kraju do 10 tysięcy.