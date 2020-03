Akropol zamknięty, kawiarnie też. Ponad 300 zakażeń w Grecji

Po zakażeniu koronawirusem w Grecji zmarły cztery osoby, a w kraju zdiagnozowano w sumie 331 przypadków choroby COVID-19 - podało w niedzielę ministerstwo zdrowia w Atenach. Rząd zamknął połączenia drogowe i morskie oraz zawiesił loty do Albanii i Macedonii Północnej.

W Grecji zamknięto kawiarnie, bary, kluby sportowe i place zabaw, a od poniedziałku sprawdzana będzie liczba osób wchodzących do supermarketów, by nie dopuścić do sytuacji, w której będzie tam zbyt wielu ludzi naraz.