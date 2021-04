Grecja zapowiada zniesienie kolejnych restrykcji i otwarcie granic dla turystów

Grecki rząd planuje ponowne otwarcie restauracji na początku przyszłego miesiąca. 14 maja Grecja ma otworzyć swoje granice dla urlopowiczów. Do kraju będzie można wjechać po przebyciu pełnego cyklu szczepień przeciwko COVID-19 lub okazując negatywny wynik testu na koronawirusa.

- Mamy zamiar przeprowadzić skoordynowane otwieranie restauracji po Wielkanocy - zapowiedział w środę minister stanu George Gerapetritis na antenie pastwowej telewizji ERT. Do tej pory restauracje i bary w Grecji pozostawały zamknięte, mogąc jedynie wydawać dania na wynos.

Grecja otwiera się na turystów

Grecja planuje otworzyć swoje granice dla urlopowiczów 14 maja. Do kraju będzie można wjechać po przebyciu pełnego cyklu szczepień przeciwko COVID-19 lub okazując negatywny wynik testu na koronawirusa. Wśród turystów nadal prowadzone będą wyrywkowe testy.

Na razie wjeżdżając do Grecji, trzeba przejść tygodniową kwarantannę, ale zwolnieni są już z niej zaszczepieni turyści z Izraela. Urlopowicze z kraju, w którym szczepienia przeprowadzano najszybciej na świecie, mogą też bez przeszkód latać na wypoczynek na Cypr.

Cypr i Grecja liczą także na napływ turystów z Wielkiej Brytanii, kraju, w którym kampania szczepień postępuje sprawniej niż w UE. Brytyjczycy nie mogą na razie opuszczać wysp w celach turystycznych do co najmniej do 17 maja, oczekuje się jednak, że latem będą już mogli latać na południe Europy.