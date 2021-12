Lotnisko w Ghanie wprowadza kary za przywożenie osób niezaszczepionych

Główny port lotniczy w stolicy Ghany Akrze wprowadza karę 3,5 tysiąca dolarów dla linii lotniczych za każdego niezaszczepionego przeciw COVID-19 pasażera, który znajdzie się na pokładzie przylatującego do kraju samolotu - poinformował operator lotniska. Nowa regulacja ma zacząć obowiązywać od wtorku.

W ubiegłym tygodniu ministerstwo zdrowia Ghany oświadczyło, że będzie wymagać od każdej przybywającej do kraju osoby, by była zaszczepiona przeciw koronawirusowi - przypomina Reuters.