Mimo rozprzestrzeniającej się epidemii koronawirusa w Europie prezydent Emmanuel Macron, francuski rząd oraz opozycja apelują do obywateli o udział w niedzielnej pierwszej turze wyborów samorządowych. We Francji potwierdzono ponad 3600 przypadków zakażenia wirusem oraz 79 zgonów. "To będą pierwsze wybory w czasach pandemii, sprawdzian demokracji" - komentują francuskie media.