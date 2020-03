Finowie chcą odciąć stolicę od reszty kraju. "Podstawowy sposób, aby spowolnić epidemię"

Jak podano na konferencji prasowej rządu w środowy wieczór, stosowny projekt w sprawie ograniczenia prawa mieszkańców Uusimaa do przemieszczania się został przesłany do parlamentu. Celem rządu jest izolacja obszaru od 27 marca na okres kolejnych trzech tygodni. Obecnie - do 13 kwietnia - w kraju obowiązuje stan wyjątkowy.