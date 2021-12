Premier Finlandii Sanna Marin bawiła się w nocnym klubie. Teraz przeprasza za naruszenie przepisów epidemicznych

Premier Finlandii Sanna Marin przeprosiła w środę opinię publiczną za to, że w nocy z soboty na niedzielę poszła do jednego z helsińskich nocnych klubów, naruszając tym samym przepisy przeciwepidemiczne.

Informacja, ujawniona w weekend przez fiński portal plotkarski, urosła do miana ogólnokrajowego skandalu, o którym szeroko rozpisywały się we wtorek wszystkie fińskie dzienniki.

Służbowy rządowy telefon zostawiła w domu

Wieczorem w sobotę, gdy premier poszła do klubu nocnego, do członków rządu na służbowe telefony wysłane zostały informacje o konieczności unikania kontaktów społecznych. Miało to związek z potwierdzeniem zakażenia koronawirusem u szefa MSZ Pekki Haavisto, który w ubiegłym tygodniu przebywał m.in. w Szwecji na spotkaniu ministerialnym OBWE. Marin – jak sama przyznała – odczytała wiadomość dopiero w niedzielę rano.