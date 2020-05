Kraje europejskie znoszą ograniczenia. Wracają koncerty i imprezy sportowe, otwierają się szkoły

Czechy

Włochy to jeden z najciężej dotkniętych przez pandemię COVID-19 krajów Europy. We Włoszech kawiarnie i restauracje są otwarte od 18 maja. Od 25 maja działają także siłownie. Od 3 czerwca Włosi będą mogli podróżować po kraju. Nie będzie to jednak możliwe w Lombardii. W pozostałych częściach kraju od 3 czerwca będzie można poruszać się autem. Uczniowie wrócą do szkół najprawdopodobniej dopiero po wakacjach.