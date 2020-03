Odwoływane imprezy, nauka przez internet, czyszczenie banknotów. Europa walczy z koronawirusem

Włochy: zamknięte szkoły, uniwersytety, teatry

5 marca szkoły i uniwersytety zamknięte zostały w całych Włoszech. Jak zapowiedziano - do 15 marca. Ale w poniedziałek 9 marca rząd Giuseppe Contego w kolejnym dekrecie zarządził przedłużenie zamknięcia szkół do 3 kwietnia.

Hiszpania: dwa miliony dzieci nie poszło do szkół

W Portugalii w środę zamknięto kilka placówek oświatowych, głównie w aglomeracji Lizbony oraz w Porto, gdzie stwierdzono przypadki zachorowań na Covid-19. Zarządzenie dotyczy na razie kilkanaście tysięcy uczniów. We wtorek wieczorem na terenie Portugalii odwołano zajęcia z dziećmi w klubach sportowych. Mają one zostać wznowione dopiero na początku kwietnia. Zarówno w Hiszpanii i Portugalii decyzje o zamknięciu kin, teatrów i muzeów są podejmowane lokalnie.

Francja: szkoły zamknięte w dwóch departamentach

We Francji z powodu rozprzestrzeniania się Covid-19 ponad 300 tysięcy z 12 milionów uczniów nie chodzi do szkoły z powodu kwarantanny. Władze Korsyki zamknęły szkoły w stolicy wyspy, Ajaccio. Większość szkół zostało zamkniętych również w dwóch departamentach szczególnie dotkniętych Covid-19, Oise i Haut Rhin na północy kraju. W pozostałych regionach, w tym w Paryżu, szkoły zamykane są lokalnie.

Wielka Brytania: nie zawieszono imprez masowych

W Wielkiej Brytanii nie podjęto na razie decyzji o zamknięciu szkół czy odwołaniu imprez masowych. Zamykane czasowo są jedynie te placówki, w których wykryto przypadki koronawirusa. Doradcy medyczni rządu uważają, że w obecnej fazie epidemii nie zmniejszyłoby to w znaczący sposób ryzyka, za to wskutek konieczności wzięcia wolnego przez część pracowników w celu zajęcia się dziećmi, zwiększyłaby się presja kadrowa, w tym w służbie zdrowia.

Ukraina: zakaz eksportu towarów służących walce z epidemią

Podczas posiedzenia ukraińskiego rządu podjęto decyzję o zamknięciu wszystkich szkół na trzy tygodnie. Ogłoszono też zakaz organizowania wydarzeń z ponad 200 uczestnikami, ale nie dotyczy to wydarzeń o znaczeniu państwowym. Rząd zdecydował również o przeznaczeniu 100 milionów hrywien (ponad 15 milionów złotych) na zakup środków ochronnych dla bieżących potrzeb ministerstw i służb. Wprowadzono też zakaz eksportu do 1 czerwca towarów wykorzystywanych w walce z epidemią.

Czechy: szkoły organizują naukę przez internet

Z kolei w Czechach Rada Bezpieczeństwa Państwa zdecydowała o zamknięciu w środę do odwołania wszystkich szkół oraz uczelni. W zarządzeniu ministra zdrowia Adama Vojtiecha, który zgodnie z ustawami o ochronie zdrowia publicznego podpisuje rozporządzenia dotyczące ograniczania rozprzestrzeniania się koronawirusa, sformułowano to, jako zakaz osobistego przychodzenia uczniów i studentów do szkół. To sformułowanie pozwala szkołom i uczelniom zorganizować naukę poprzez internet. Od wtorku od godz. 18 obowiązuje także zarządzenie o zakazie organizowania imprez kulturalnych, sportowych, religijnych i rozrywkowych, jeżeli gromadzą ponad 100 osób.