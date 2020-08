Niepokojący wzrost zakażeń we Francji i Włoszech

Koronawirus wcale nie jest w odwrocie - przekonują się o tym we Włoszech i Francji. Włosi odnotowali w czwartek ponad tysiąc ognisk koronawirusa i dobową liczbę zakażeń "cofającą epidemię do tygodni kwarantanny". Francuskie ministerstwo zdrowia poinformowało o najwyższym dobowym przyroście infekcji od czasu zniesienia tak zwanego lockdownu, czyli najostrzejszych obostrzeń.

Ponad tysiąc ognisk koronawirusa we Włoszech i 845 nowych zakażeń, to statystyki cofające epidemię do tygodni kwarantanny - taki obraz przedstawili w czwartek włoscy eksperci. Średnia wieku zakażonych spadła do około 30 lat. Tak wysokiej liczby kolejnych infekcji nie notowano od 16 maja, gdy obowiązywało jeszcze wiele restrykcji, w tym zakaz podróży między regionami.