"Wciąż daleko nam do pokonania koronawirusa i jeszcze przez jakiś czas musimy żyć z ograniczeniami"

Jak poinformowała w środę minister zdrowia Portugalii Marta Temido, do południa na oddziałach intensywnej terapii w całym kraju znajdowało się 432 pacjentów, w tym najwięcej w szpitalach w północnej części kraju. Wskazała, że choć liczba ta może w najbliższych dniach wzrosnąć, to portugalska służba zdrowia jest przygotowana na przyjmowanie zakażonych koronawirusem w ciężkim stanie.

We Francji w ciągu ostatniej doby stwierdzono 28 383 zakażenia koronawirusem - podało w środę francuskie ministerstwo zdrowia. To duży spadek w porównaniu z wtorkiem, gdy poinformowano o 45,5 tysiąca nowych przypadków. Dane ministerstwa zdrowia wskazują, że liczba osób przebywających w szpitalach spadła o 328 do 32 842 a liczba pacjentów na oddziałach intensywnej terapii spadła o 79, do 4775.