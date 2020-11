60 tysięcy zakażonych jednego dnia we Francji. Stan wyjątkowy w Portugalii

"Francja jest krajem z największą liczbą zakażonych w Europie"

Madryt nie chce zamykać hoteli i placówek gastronomicznych

W tym czasie utrzymywała się też zbliżona do poprzedniej doby liczba zakażeń - w całym kraju potwierdzono 22,5 tys. nowych infekcji. Do piątkowego wieczora najwięcej przypadków zakażenia zanotowano we wspólnotach autonomicznych Madrytu, Katalonii, Andaluzji, Kastylii i Leonu oraz w Kraju Basków. W sumie w całym kraju potwierdzono 1,32 mln przypadków koronawirusa.

Włochy spodziewają się "niełatwych miesięcy"

Rośnie ryzyko, że lekarze będą decydować o życiu i śmierci

Wirusolog Christian Drosten wyjaśnia, co by się stało, gdyby wirus nadal rozprzestrzeniał się z obecną prędkością. - Jeśli wszystkie miejsca intensywnej terapii w kraju będą zajęte, co może wkrótce nastąpić, znajdziemy się w sytuacji "triange" - powiedział.

"Triage to francuskie słowo. Oznacza: sortowanie, wybieranie segregację. Drosten wyjaśnia bardzo konkretnie, co takie sytuacje oznaczają dla lekarzy: ‘Mamy pacjenta z COVID-19 na oddziale intensywnej terapii, jest stary, przebywa tam od tygodnia i ma szansę przeżyć około 30 do 50 procent. Potem przychodzi pacjent, który ma 35 lat i ma troje małych dzieci, z tą samą chorobą, z ciężkim przebiegiem. A jeśli nie podłączysz go teraz do respiratora, pojutrze będzie martwy - i jako lekarz intensywnej terapii wiesz o tym. Co robisz? Musisz zabrać starszego pacjenta spod respiratora. To właśnie oznacza sytuację "triange"" - wyjaśnił tygodnik "Spiegel".