Na Wyspach szykują się na szczyt fali. Niemcy "nie mają zamiaru podążać drogą, którą zaproponowała Francja"

W związku z rozprzestrzenianiem się wysoce zakaźnego wariantu Delta koronawirusa rośnie liczba zakażeń na Cyprze i w Wielkiej Brytanii. We Włoszech wariant ten odpowiada za jedną trzecią zakażeń. Łagodzenie obostrzeń zapowiada szefowa szkockiego rządu Nicola Sturgeon. Z kolei Angela Merkel zapewniła, że w Niemczech nie będzie obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19.

Po okresie spokoju od maja do połowy czerwca liczba przypadków COVID-19 zaczęła na Cyprze szybko rosnąć, co przypisuje się rozprzestrzenianiu się wysoce zakaźnego wariantu Delta. Kraj ten wprowadził w grudniu ubiegłego roku szeroko zakrojone i bezpłatne szybkie testy, a codziennie poddaje się im na wyspie ponad 60 tysięcy ludzi. Ministerstwo zdrowia Cypru poinformowało, że we wtorek w kraju zanotowano najwyższą liczbę dziennych przypadków zakażenia koronawirusem - 1081, najwięcej od początku pandemii, czyli od marca 2020 roku. We wtorek zmarły na Cyprze z powodu COVID-19 dwie osoby.

Koronawirus w Wielkiej Brytanii - więcej zakażeń

W ciągu minionej doby w Wielkiej Brytanii zarejestrowano najwyższą od początku trzeciej fali epidemii liczbę wykrytych zakażeń koronawirusem - 36 660 - oraz zgonów z powodu COVID-19 – 50. Naukowcy szacują, że szczyt trzeciej fali epidemii w Wielkiej Brytanii nastąpi około połowy sierpnia. Brytyjski minister zdrowia Sajid Javid powiedział w poniedziałek, że w ciągu lata dobowe bilanse zakażeń mogą sięgnąć 100 tysięcy. W ostatnich kilku dniach liczba pacjentów przyjmowanych do szpitali z powodu COVID-19 przekracza 500.

Mimo rosnącej liczby zakażeń, w poniedziałek 19 lipca w Anglii nastąpi niemal całkowite zniesienie wszystkich restrykcji covidowych, a w Szkocji - pewne ich poluzowanie. Brytyjski rząd jest zdania, że lato jest najlepszym czasem na znoszenie restrykcji, a szczepienia znacząco osłabiły związek między zakażeniami a hospitalizacjami i zgonami.

Wariant Delta w Szkocji - zmiany w łagodzeniu ograniczeń

Szefowa szkockiego rządu Nicola Sturgeon wyjaśniła, planowane złagodzenie ograniczeń musiało zostać zmodyfikowane z powodu rozprzestrzeniania się wariantu Delta. Powiedziała, że w czasie, gdy kontynuowany będzie program szczepień, muszą zostać utrzymane "rozsądne środki ostrożności", ale nadal ma nadzieję, że Szkocja będzie mogła przejść 9 sierpnia poza poziom zero, czyli do stanu, w którym zostaną zniesione niemal wszystkie prawnie obowiązujące ograniczenia. - Musimy trzymać się ostrożnego podejścia. W przyszłym tygodniu łagodzimy restrykcje, ale nie rezygnujemy z nich. Nawet jeśli wyjdziemy poza poziom zero, nadal będziemy wymagać pewnych podstawowych środków, takich jak zasłanianie twarzy – powiedziała Nicola Sturgeon we wtorek podczas wirtualnego posiedzenia szkockiego parlamentu.

Przejście do poziomu zero oznacza, że limit osób mogących spotykać się w domach zostanie podniesiony do ośmiu dorosłych z czterech gospodarstw domowych i do 10 dorosłych w przypadku spotkań w zamkniętych przestrzeniach publicznych, takich jak puby czy restauracje. Lokale gastronomiczne będą mogły być czynne do północy, a nie do 23. Limit osób mogących uczestniczyć w ślubach i pogrzebach zostanie podniesiony do 200.

Ale nadal będą obowiązywać limity w spotkaniach na otwartej przestrzeni - do 15 osób z 15 gospodarstw domowych - a te grupy będą musiały pozostawać od siebie w odległości co najmniej 1 metra, co oznacza, że będą pewne ograniczenia w przypadku imprez masowych na świeżym powietrzu. Ponadto planowany na 19 lipca stopniowy powrót pracowników do biur został przesunięty na 9 sierpnia.

Sturgeon poinformowała też, że od poniedziałku osoby, które są w pełni zaszczepione na terenie Wielkiej Brytanii, nie będą musiały odbywać kwarantanny po powrocie z krajów z tzw. żółtej listy, o ile wykonają test na obecność koronawirusa po przyjeździe. Ponadto szkocki rząd planuje znieść wymóg automatycznej kwarantanny osób w pełni zaszczepionych, które miały kontakt z osobą zakażoną, a przed nowym rokiem szkolnym podjęta zostanie decyzja, czy w przypadku, gdy w klasie czy grupie zostanie wykryte zakażenie, pozostali uczniowie również będą musieli się udać na kwarantannę.

Wariant Delta zaczyna dominować we Włoszech

Prawie jedna trzecia zakażeń koronawirusem we Włoszech (32,6 proc.) jest wywołana przez jego wariant Delta - poinformowały we wtorek media, powołując się na raport międzynarodowej bazy danych Gisaid. Według ekspertów także w tym kraju stanie się on dominujący.

Wtorkowe dane włoskiego Ministerstwa Zdrowia wskazują na wzrost dobowej liczby zgonów i nowych zakażeń. Na COVID-19 zmarło 20 osób i zanotowano 1534 kolejne przypadki koronawirusa w 192 tysiącach testów. Spada liczba chorych na COVID-19 w szpitalach. Na intensywnej terapii przebywa 157 osób.

W Niemczech "nie będzie obowiązkowych szczepień"

Kanclerz Niemiec Angela Merkel zaapelowała jednak do wszystkich obywateli, aby się zaszczepili. Im więcej ludzi otrzyma szczepionkę, "tym swobodniej będziemy mogli znowu żyć" - podkreśliła szefowa rządu. - Rozmawiajcie ze sobą wszędzie tam, gdzie ludzie się znają i ufają sobie nawzajem, i promujcie szczepienia - apelowała.

Merkel odrzuciła przymusowe szczepienia w jakiejkolwiek formie. - Nie mamy zamiaru podążać drogą, którą zaproponowała Francja. Powiedzieliśmy, że nie będzie obowiązkowych szczepień - powiedziała. We Francji ogłoszone obowiązkowe szczepienia dla pracowników służby zdrowia.

Członek Niemieckiej Rady Etyki nawoływał niedawno do wprowadzenia obowiązkowych szczepień dla niektórych grup zawodowych, w tym pracowników ochrony zdrowia, nauczycieli szkół i przedszkoli. Stowarzyszenia i związki zawodowe stanowczo się temu sprzeciwiły.

W kontekście wzrastającej liczby zakażeń koronawirusem w Niemczech i innych krajach Merkel ostrzegała przed nowymi SARS-CoV-2. - Zawsze musimy pamiętać, że wszędzie tam, gdzie pojawia się wiele zakażeń, mogą pojawić się nowe mutacje - powiedziała. Zaznaczyła, że według ekspertów z RKI, aby poradzić sobie z bardziej agresywnym wariantem Delta, wskaźnik szczepień musiałby wynosić 85 procent wśród osób w wieku od 12 do 59 lat i 90 procent wśród osób powyżej 60. roku życia.

Autor:asty\mtom

Źródło: PAP