Umieralność w Szwecji wyższa niż u sąsiadów

Na tle europejskich krajów, które zamykały szkoły, restauracje i parki, Szwecja stała się symbolem innego - liberalnego podejścia do epidemii COVID-19. Jednak, jak podaje agencja Reutera, powołując się na badania naukowców Uniwersytetu Oksfordzkiego, w ciągu ostatniego tygodnia Szwecja ma najwyższy w Europie współczynnik umieralności z powodu COVID-19 w przeliczeniu na milion mieszkańców.

Przed pojawieniem się koronawirusa w Europie Anders Tegnell był anonimowym pracownikiem szwedzkiej Agencji Zdrowia. Epidemiolog zyskał na popularności, gdy pomimo pandemii COVID-19 zdecydował, że Szwecja postawi na otwarte szkoły, restauracje i przedsiębiorstwa. 64-latek jest obecnie powszechnie znany w Sztokholmie. Jak wynika z danych portalu Our World In Data, prowadzonego przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego, gdy liczba ofiar spada w Europie, w Szwecji w ciągu ostatniego tygodnia wskaźnik zgonów w przeliczeniu na milion mieszkańców wynosił 6,25.

To najwyższy współczynnik w Europie. Na drugim miejscu znalazła się Wielka Brytania ze współczynnikiem 5,75 zgonów na milion mieszkańców - wynika z wyliczeń naukowców.

Rząd w Sztokholmie – stawiając wyłącznie na odwoływanie się do świadomości swoich obywateli, przekonywanie do utrzymywania dystansu społecznego i przestrzegania podstawowych zasad higieny – spotkał się z krytyką Światowej Organizacji Zdrowia, która oceniła działania Szwecji jako niebezpieczny eksperyment. Brak ostrych obostrzeń mógł mieć za to pozytywny wpływ na ekonomię. Dania i Norwegia odczuły znacznie mocniej skutki zamrażania swoich gospodarek.