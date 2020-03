Niemal wszystkie kraje Schengen zamknęły granice zewnętrzne

Decyzję o wprowadzeniu skoordynowanych, tymczasowych ograniczeń dla podróży do Schengen podjęli w ubiegłym tygodniu szefowie państw i rządów krajów UE. Ich wdrożenie należy do poszczególnych krajów członkowskich, bo kompetencje w tym zakresie nie zostały przeniesione na poziom wspólnotowy. - Jeśli chodzi o decyzje o podróżach do UE, które nie są niezbędne, to wszystkie kraje członkowskie za wyjątkiem Irlandii oraz wszystkie kraje należące do strefy Schengen podjęły środki wdrażające te restrykcje - powiedział we wtorek na konferencji prasowej w Brukseli rzecznik KE Adalbert Jahnz.