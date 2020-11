Włochy z godziną policyjną, premier Słowacji na kwarantannie, w Szwajcarii pomogą tysiące żołnierzy

Igor Matovicz, premier Słowacji poddał się kwarantannie. Na Ukrainie szef rządu polecił przygotowanie kolejnych 25 tysięcy miejsc dla pacjentów zakażonych koronawirusem. We Włoszech zostanie wprowadzona godzina policyjna obowiązująca między 22 a 5. Podczas ostatniej doby w Hiszpanii zanotowano ponad 25 tysięcy nowych infekcji. Rząd Szwajcarii podjął decyzję o wysłaniu 2,5 tysiąca żołnierzy do pomocy szpitalom. Jak Europa walczy z pandemią?

Premier Słowacji Igor Matovicz w mediach społecznościowych napisał, że zasady muszą w równej mierze obowiązywać wszystkich. Przyznał, że spotkał się z osobą, która miała pozytywny wynik testu na koronawirusa i dlatego udaje się na domową kwarantannę.

Nie wiadomo, kiedy Matovicz miał kontakt z zainfekowanym. W środę przed południem uczestniczył we wspólnej konferencji prasowej z prezydent Słowacji Zuzaną Czaputovą na temat powszechnych testów w kraju w związku z epidemią COVID-19. Kancelaria prezydencka nie odniosła się do informacji o kwarantannie szefa rządu.

Prezydent pod koniec czerwca miała kontakt z osobą zakażoną, była na kwarantannie i przechodziła testy. Według wcześniejszych informacji mediów Czaputova i personel jej kancelarii badają się regularnie.

Powszechne testowanie na Słowacji ENEX

Włochy wprowadzają godzinę policyjną

We Włoszech w piątek wejdzie w życie godzina policyjna obowiązująca między 22 a 5 - zapowiedział premier Giuseppe Conte, przedstawiając w środę postanowienia nowego dekretu z restrykcjami w ramach walki z pandemią. Obostrzenia będą obowiązywać do 3 grudnia.

- Wirus krąży w kraju w sposób "gwałtowny" - mówił szef rządu na konferencji prasowej w Rzymie. Jak zaznaczył, choć rośnie odsetek przypadków zakażeń bezobjawowych i spada procent hospitalizowanych osób, to niepokojąca jest skala zakażeń i ryzyko wystąpienia krytycznej sytuacji na oddziałach intensywnej terapii. Giuseppe Conte podkreślił, że obecnie, w przeciwieństwie do wiosennej pierwszej fazy pandemii, istnieje możliwość skrupulatnego monitorowania jej przebiegu, co pozwala wprowadzić ściśle dostosowane do sytuacji, zróżnicowane kroki.

Na tej podstawie - wyjaśnił - terytorium kraju zostało podzielone na trzy strefy w zależności od ryzyka zakażenia: czerwona (wysokie zagrożenie), pomarańczowa (średniowysokie zagrożenie) i żółta (najmniejsze zagrożenie). Najwięcej restrykcji wprowadzono w czerwonej strefie, czyli w regionach Lombardia, Piemont, Kalabria, Dolina Aosty.

Premier oświadczył, że gdyby w całym kraju wprowadzone zostały jednakowe zakazy, miałyby one podwójnie negatywny skutek - jego zdaniem nie byłyby skuteczne i mogłyby być nadmiernie restrykcyjne na niektórych obszarach.

Licea i technika przechodzą w całym kraju na nauczanie zdalne. Szkoły podstawowe i gimnazja pozostają otwarte. Zamknięte będą wszystkie muzea. Conte powtórzył, że rząd rozumie frustrację i wściekłość ludności. - Ale musimy być twardzi - dodał. Mówiąc o Bożym Narodzeniu, premier przyznał, że nie sądzi, aby możliwe były wielkie przyjęcia i biesiady oraz tańce. Konieczne będzie respektowanie reguł - zaznaczył.

Koronawirus we Włoszech Mourad Balti Touati/PAP/EPA

Minister zdrowia nie chce przymusowej izolacji społecznej obywateli

W wieczornym komunikacie ministerstwo zdrowia Hiszpanii podało, że pomiędzy wtorkiem a środą zaktualizowało bilans osób zmarłych w związku z COVID-19. Według nowych danych resortu do środy w całym kraju zmarło 38,1 tysiąca osób, czyli o 1623 więcej, niż wynikało to z wtorkowego bilansu. Minister zdrowia Salvador Illa wyjaśnił, że wynika to z potwierdzenia zgonu wskutek COVID-19 u pacjentów, wobec których wcześniej istniały wątpliwości co do przyczyny śmierci.

Podczas wieczornej konferencji prasowej w Madrycie Illa odrzucił kolejne prośby regionów, między innymi Kraju Basków i Asturii, do rządu centralnego o możliwość objęcia przymusową izolacją społeczną obywateli. - Przymus pozostawania w domach jest obecnie odrzucany przez nasz rząd. To nie jest obecnie najlepsza droga - oświadczył minister.

W środę władze wspólnot autonomicznych La Rioja, Nawarra, Murcja i Kantabria ogłosiły przedłużenie kordonu sanitarnego na swoich obszarach i zaostrzenie restrykcji epidemicznych. Od piątku kolejne obostrzenia spodziewane są również w największych miastach Galicji, na północnym zachodzie kraju.

Trudna sytuacja epidemiczna w Hiszpanii Reuters

Szwajcarskie kantony proszą o wsparcie wojska

Rząd Szwajcarii podjął decyzję o wysłaniu 2,5 tysiąca żołnierzy do pomocy szpitalom w walce z drugą falą epidemii. W ciągu ostatniej doby w kraju wykryto 10 043 nowe zakażenia – poinformowało w środę ministerstwo zdrowia. Rząd sięga po pomoc wojska już po raz drugi w tym roku – przypomina agencja Reutera. Żołnierze mają pomagać szpitalom w leczeniu i transportowaniu pacjentów.

- W drugiej fali epidemii COVID-19 gwałtownie rośnie liczba zakażeń, a wraz z nią, z opóźnieniem od jednego do dwóch tygodni, liczba hospitalizacji i pacjentów trafiających na oddziały intensywnej terapii. Od wtorku 27 października kilka kantonów poprosiło o wsparcie wojska – poinformował rząd Szwajcarii w komunikacie w środę.

Szwajcaria walczy z drugą falą epidemii SALVATORE DI NOLFI/PAP/EPA

Ukrainie kończą się łóżka dla chorych na COVID-19

Premier Ukrainy Denys Szmyhal polecił władzom lokalnym natychmiastowe przygotowanie kolejnych 25 tysięcy miejsc dla pacjentów zakażonych koronawirusem. Według oficjalnych danych w środę w 10 obwodach jest zajętych ponad 70 procent łóżek dla chorych na COVID-19.

Ogólnie według oficjalnych informacji w kraju dla pacjentów z COVID-19 jest przeznaczonych około 42 tysięcy łóżek. Nowe łóżka mają być przygotowane na terenie kompleksów sportowych, sal wystawienniczych i innych obiektów, które nie wymagają remontu i gdzie jest ogrzewanie - oświadczył premier, cytowany w środę przez biuro prasowe rządu.

Na środowym posiedzeniu rządu premier zapowiedział zaostrzenie restrykcji w przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej, jednak wykluczył pełny lockdown w całym kraju. Na Ukrainie obowiązuje tzw. kwarantanna adaptacyjna, zgodnie z którą kraj podzielony jest na strefy - zieloną, żółtą, pomarańczową i czerwoną - w zależności od sytuacji epidemicznej.

Minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow nie wykluczył wprowadzenia lockdownu weekendowego. - Nie wykluczam, że zaproponujemy kwarantannę "dnia wolnego", kiedy ostrzejsze restrykcje będą obowiązywać w weekend. Robimy to, by rozerwać łańcuch przenoszenia chorób - oznajmił. Zaproponował, by w weekendy zamknięta była większość sklepów, a restauracje obsługiwały klientów tylko na wynos. Zaznaczył, że nie będzie rekomendować wprowadzenia godziny policyjnej.

