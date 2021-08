WHO: do grudnia w Europie umrze blisko ćwierć miliona osób chorych na COVID-19

Według wiarygodnych przewidywań w Europie do grudnia umrze 236 tysięcy osób chorych na COVID-19 - powiedział dyrektor regionalnego oddziału Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Hans Kluge. Jako "głęboko niepokojący" określił wzrost wskaźników transmisji koronawirusa z równoczesnym spadkiem tempa akcji szczepień w Europie. Mówił także o podawaniu trzeciej dawki szczepionki. Jego zdaniem jest to "sposób na zapewnienie bezpieczeństwa najbardziej narażonym".