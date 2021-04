W Turcji wraca weekendowy lockdown. Modele Instytutu Pasteura mniej optymistyczne, niż zakładano

W Turcji odnotowano najwyższą dobową liczbę infekcji koronawirusem, w Hiszpanii - rekordową liczbę zaszczepionych osób. Z najnowszych modeli Instytutu Pasteura wynika, że aby można było mieć nadzieję na powrót do normalnego życia, należy zaszczepić 90 procent dorosłych obywateli. Z kolei we Włoszech kolejny dzień trwają protesty przedsiębiorców.

W Turcji odnotowano w ciągu ostatniej doby 54 740 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - to najwyższa dobowa liczba infekcji od początku epidemii COVID-19 w tym kraju.

W zeszłym tygodniu prezydent Recep Tayyip Erdogan ogłosił zaostrzenie restrykcji w związku z epidemią, w tym powrót do pełnego, ogólnokrajowego lockdownu w czasie weekendów podczas rozpoczynającego się 13 kwietnia ramadanu - świętego dla muzułmanów miesiąca postu.

W liczącej 85 milionów mieszkańców Turcji podano dotąd 17,97 miliona dawek szczepionki przeciw COVID-19. Od 14 stycznia, kiedy to rozpoczęła się ogólnokrajowa kampania szczepień, pierwszą dawkę otrzymało ok. 10,55 mln osób. W Turcji szczepi się preparatem chińskiej firmy Sinovac Biotech Ltd oraz wspólnym produktem amerykańskiego Pfizera i niemieckiego BioNTechu.

Koronawirus w Turcji SEDAT SUNA/PAP/EPA

Instytut Pasteura: 90 procent dorosłych powinno zostać zaszczepionych

Modele Instytutu Pasteura sugerują, że wskaźnik wyszczepienia ludności będzie musiał być znacznie wyższy, niż wcześniej oczekiwano, aby w kraju można było ostatecznie znieść ograniczenia sanitarne. Dotychczas mówiono o konieczności zaszczepienia 60 i 70 procent populacji, aby powstrzymanie pandemii było możliwe.

Instytut twierdzi jednak, że pojawienie się bardziej zakaźnych wariantów, w szczególności wariantu brytyjskiego, budzi obawy przed szybszym przenoszeniem się koronawirusa. 90 procent dorosłych powinno zostać zaszczepionych przeciw COVID-19 we Francji, aby można było mieć nadzieję na powrót do normalnego życia w październiku - wynika z najnowszych modeli Instytutu.

Tylko w weekend wielkanocny nałożono we Francji 10,5 tysiąca grzywien i przeprowadzono 103 tysiące kontroli - podało francuskie MSW. Minimalna wysokość grzywny za łamanie obostrzeń sanitarnych to 135 euro. W przypadku ponownego wykroczenia w ciągu dwóch tygodni kwota ta wzrasta do 200 euro, a po trzech wykroczeniach w jednym miesiącu może zostać nałożona kara pół roku pozbawienia wolności i grzywna w wysokości 3750 euro. Ponadto możliwe kary to prace społeczne i zawieszenie prawa jazdy na okres maksymalnie trzech lat.

Władze nasiliły od wtorku kontrole zakazu przemieszczania się między departamentami. Funkcjonariusze egzekwują również zakaz wychodzenia z domu po godzinie 19 w związku z obowiązującą w całym kraju godziną policyjną oraz nakaz pozostawania w odległości 10 kilometrów od miejsca zamieszkania.

Hiszpania z rekordem szczepień

Służby medyczne Hiszpanii zaszczepiły w środę przeciwko koronawirusowi rekordową dzienną liczbę osób – 336,8 tysiąca. Jak poinformowała minister zdrowia Carolina Darias, służby medyczne wykorzystały już ponad 75 procent spośród 12 milionów dostarczonych do Hiszpanii dawek szczepionki.

W środę wieczorem międzyregionalna komisja ds. zdrowia zatwierdziła nowe instrukcje dotyczące korzystania z masek ochronnych w miejscach publicznych. Z nowych przepisów wynika, że noszenie masek nie będzie obowiązkowe podczas przebywania na plaży, co wynikało z marcowej ustawy o tzw. nowej normalności.

Nowe wytyczne przewidują nakaz noszenia masek ochronnych na plaży tylko w sytuacji przemieszczania się po jej terenie. Nie dotyczy osób, które opalają się lub przebywają w wodzie.

Szczepienia w Madrycie Reuters

Protesty przedsiębiorców we Włoszech

Od północy Włoch aż po południe odbyły się pikiety właścicieli i pracowników restauracji, barów, sklepów i siłowni. Na placu w mieście Pistoia ustawione zostały stragany bez towaru. W Neapolu protestujący urządzili wiec, w trakcie którego nieśli krzyże.

W komentarzach podkreśla się, że we Włoszech narasta napięcie społeczne i frustracja przedstawicieli wielu branż, ponoszących straty z powodu restrykcji przeciwepidemicznych. - Do odmrożenia dojdzie, przede wszystkim od maja, być może już po 20 kwietnia uda się coś otworzyć - powiedziała przedstawicielom branży ślubnej minister do spraw polityki regionalnej Mariastella Gelmini.

Ministerstwo zdrowia Włoch poinformowało w środę, że minionej doby na COVID-19 zmarło 627 osób i potwierdzono 13 708 przypadków zakażenia koronawirusem w 339 tysiącach testów. Wskaźnik pozytywnych wyników spadł do 4 procent. Łączny bilans zmarłych wzrósł w kraju do 112 374. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa ponad 3700 chorych na COVID-19.

