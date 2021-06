"Times": z powodu wariantu Delta Merkel chce dla Brytyjczyków zakazu wjazdu do Unii Europejskiej

Brytyjski dziennik "The Times" twierdzi, że z powodu silnie rozprzestrzeniającego się wariantu Delta koronawirusa SARS-CoV-2 kanclerz Niemiec Angela Merkel wysunęła propozycję, by tymczasowo nie wpuszczać Brytyjczyków na teren Unii Europejskiej. Propozycja kanclerz Niemiec miałaby dotyczyć nawet osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

Jak stwierdził w swym poniedziałkowym artykule reporter gospodarczy "Timesa" Tom Howard, kanclerz Niemiec Angela Merkel chciałaby uznania Wielkiej Brytanii za "kraj budzący niepokój" ze względu na skalę zakażeń wariantem Delta. Wiązałoby się to z czasowym zakazem wjazdu Brytyjczyków, nawet zaszczepionych, do krajów Unii Europejskiej. Jak zauważa dziennikarz, inicjatywa Merkel następuje w momencie, gdy Portugalia wprowadziła nowe zasady kwarantanny dla brytyjskich podróżnych, gdy w Australii doszło do nowych lockdownów, a Japonia zasugerowała, że w Tokio może zostać ogłoszony kolejny stan zagrożenia. Wszystko to potęguje niepokój w branży lotniczej, hotelarskiej i turystycznej - pisze gazeta.