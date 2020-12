W niektórych krajach Europy liczba zakażeń spada. W innych rozważane są kolejne obostrzenia

Mimo rosnącego zagrożenia epidemicznego rząd Czech nie zdecydował się w poniedziałek na przywrócenie restrykcji, które zniesiono w czwartek. W Hiszpanii odnotowaną najniższą od października dobową liczbę zakażeń SARS-CoV-2. Również we Francji spada liczba nowych zakażeń koronawirusem. Pogarsza się sytuacja epidemiczna w Portugalii i Turcji, gdzie odnotowuje się najwyższe dobowe liczby zgonów na COVID-19. Chociaż w Wielkiej Brytanii odnotowuje się spadek liczby zakażeń i zgonów, znaczącej poprawy nie widać w Walii – tamtejszy rząd rozważa wprowadzenie lockdownu po świętach Bożego Narodzenia. We Włoszech utrzymuje się wysoka liczba zgonów – ponad 500. Wśród zakażonych koronawirusem znalazła się minister spraw wewnętrznych tego kraju. Z kolei premier Węgier Viktor Orban poinformował, że ograniczenia w kraju będą obowiązywać do 11 stycznia.

Minister zdrowia Czech Jan Blatny powiedział po posiedzeniu gabinetu, że nie zaproponował wprowadzenia ograniczeń, gdyż obowiązujący system, który monitoruje ryzyko epidemiczne, nie jest jedynym decydującym czynnikiem. Podkreślił, że mimo zatrzymania się spadku zakażeń, nie doszło do zagrożenia dla systemu szpitali.

Wzrost zagrożenia epidemicznego nie ma, zdaniem Blatnego, związku z rozluźnieniem ograniczeń, które zaczęło obowiązywać w czwartek. Przypisał je częstemu łamaniu obowiązujących wcześniej przepisów, związanych z wydawaniem jedzenia i napojów przez restauracje. Przepisy, które lekceważono, zakazywały konsumpcji, a także spożywania alkoholu w bezpośrednim sąsiedztwie restauracji i barów. Dlatego też, tłumaczył dziennikarzom, od środy lokale będą zamykane o godz. 20. Po tej godzinie nie będzie dozwolona sprzedaż jedzenia i alkoholu przez okienko na wynos. Posiłki i napoje z restauracji będzie można zamawiać jedynie z dostawą do domu lub pracy. Przywrócono też zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

Rząd przyjął strategię szczepień, o której jak dotąd wiadomo jedynie, że zamówiono szczepionki dla blisko siedmiu milionów mieszkańców. Będzie ona bezpłatna, a wśród pierwszych szczepieni będą pracownicy służby zdrowia. Blatny powiedział, że szczegóły rozporządzenia rządu w tej sprawie są wciąż ustalane. Mimo wcześniejszej zapowiedzi gabinet nie podjął decyzji związanej z funkcjonowaniem stacji narciarskich. Aktualnie są one zamknięte i według wicepremiera, ministra przemysłu i handlu Karla Havliczka, wciąż ustalane są szczegóły związane z przepisami, które mają pozwolić na ich uruchomienie.

Koronawirus w Czechach MARTIN DIVISEK/PAP/EPA

Spadek liczby zakażeń w Hiszpanii

Podczas minionej doby w Hiszpanii koronawirusem zakaziło się 5,8 tysiąca osób. Oznacza to najniższą od października dobową liczbę zakażeń SARS-CoV-2 - podało w poniedziałek hiszpańskie ministerstwo zdrowia. Z komunikatu tego resortu wynika, że do poniedziałkowego wieczora w całym kraju zanotowano łącznie 1,7 miliona infekcji koronawirusowych.

Komentując utrzymujący się od piątku spadek liczby nowych zakażeń, minister zdrowia Salvador Illa powiedział, że ich malejąca dynamika jest wynikiem obowiązujących w kraju restrykcji epidemicznych. Podczas konferencji w Madrycie zalecił regionom utrzymanie obostrzeń, a obywateli wezwał do ich respektowania. - Apelujemy o poszanowanie wspólnej walki z epidemią oraz zasad (…). Nie jesteśmy w stanie pilnować ich przestrzegania ustawiając pod każdym domem policjantów - powiedział hiszpański minister.

Kierowany przez Illę resort wskazał, że do poniedziałkowego wieczora liczba zgonów po zakażeniu koronawirusem przekroczyła w Hiszpanii 46,6 tysiąca. Przypomniano, że tylko podczas ostatniej doby potwierdzono 131 nowych ofiar śmiertelnych epidemii.

Koronawirus w Hiszpanii Raul Caro/PAP/EPA

We Francji spada liczba zakażeń, więcej hospitalizowanych

Również we Francji spada liczba nowych zakażeń koronawirusem, lecz więcej osób zostało hospitalizowanych. W ciągu ostatniej doby zdiagnozowano 3411 infekcji. Od soboty zmarły 174 osoby, bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł do 55 155.

Liczba osób hospitalizowanych rośnie trzeci dzień z rzędu i w ciągu ostatniej doby wzrosła o 223, do 26 293. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 3198 pacjentów. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział, że aby zakończyć 15 grudnia ogólnokrajową kwarantannę, liczba dobowych infekcji powinna spaść do 5 tysięcy, a liczba pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej powinna wynosić nie więcej niż 2,5-3 tysiące.

Dyrektor generalny w resorcie zdrowia Jerome Salomon ocenił w poniedziałek, że Francja jest nadal daleko od spadku dziennych wzrostów zakażeń do poziomu 5 tysięcy. Źródła rządowe powiedziały agencji Reutera, że konieczne może się okazać odłożenie na później łagodzenia restrykcji związanych z lockdownem.

Francja wprowadza 7-dniową kwarantannę dla powracających z zagranicznych kurortów TVN24

Pogarsza się sytuacja epidemiczna w Portugalii

Od marca w Portugalii z powodu zakażenia koronawirusem zmarło ponad 5 tysięcy osób – poinformowało w poniedziałek ministerstwo zdrowia, dodając, że od niedzieli przybyło 78 zgonów. Resort potwierdził też najwyższą liczbę pacjentów chorych na COVID-19 przebywających obecnie w szpitalach.

Z komunikatu ministerstwa zdrowia w Lizbonie wynika, że o ile pomiędzy sobotą a niedzielą było ponad 3,9 tysiąca nowych infekcji, to już podczas kolejnej doby prawie 2,6 tysiąca. W całym kraju potwierdzono do poniedziałku 325 tysięcy przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Jak sprecyzował resort zdrowia, do poniedziałkowego popołudnia w Portugalii zanotowano najwyższą liczbę pacjentów z COVID-19 w szpitalach. W sumie z powodu infekcji koronawirusem przebywa w nich 3367 osób, z których 513 jest na oddziałach intensywnej terapii.

"Pomiędzy niedzielą a poniedziałkiem liczba osób zainfekowanych wirusem SARS-CoV-2 leczących się w szpitalach wzrosła o 99" - poinformowały portugalskie służby medyczne. Ministerstwo zdrowia wskazało też na wysoką liczbę obywateli objętych kwarantanną w związku z kontaktem z osobą zakażoną koronawirusem lub oczekujących na wyniki badań – ponad 77 tysięcy.

Koronawirus w Portugalii Reuters

Turcja przywraca część restrykcji

Przez ostatnią dobę zmarły w Turcji 203 osoby zakażone koronawirusem, czyli więcej niż kiedykolwiek dotąd w ciągu 24 godzin - poinformował w poniedziałek turecki minister zdrowia Fahrettin Koca. W tym samym czasie zarejestrowano 32 137 nowych infekcji.

Z powodu nasilenia się pandemii przywrócono tam w piątek niektóre cofnięte wcześniej restrykcje, jak zakaz wychodzenia z domów między godzinami 21. i 5. rano oraz od godziny 21. w piątek do godziny 5. rano w poniedziałek. Ograniczono też swobodę poruszania się osób w wieku poniżej 20 lat i powyżej 65 lat.

Tureckie stowarzyszenie lekarzy określa obecną sytuację epidemiczną jako niepokojącą, bowiem szpitalne oddziały intensywnej terapii pękają w szwach, a personel medyczny jest przeciążony. Rząd dopiero od 25 listopada publikuje pełne dane na temat wykrytych nowych nosicieli, zaś wcześniej rejestrował oficjalnie tylko te przypadki, którym towarzyszyły objawy chorobowe.

Pogarsza się sytuacja epidemiczna w Turcji SEDAT SUNA/PAP/EPA

Walijski rząd rozważa ogólnokrajowy lockdown po świętach

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 189 zgonów z powodu COVID-19, co jest najniższą liczbą od połowy listopada, oraz wykryto 14 718 zakażeń koronawirusem - poinformował w poniedziałek po południu brytyjski rząd. Całkowity bilans ofiar śmiertelnych epidemii wynosi obecnie 61 434 z czego 53 747 osób zmarło w Anglii, 3917 - w Szkocji, 2711 - w Walii, a 1059 - w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami i Meksykiem.

W ciągu ostatniej doby wykonano niespełna 273 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, natomiast od początku epidemii - już 43 mln. Obecne możliwości brytyjskich laboratoriów to 556 tys. testów na dobę.

Walia jest jedyną częścią Zjednoczonego Królestwa, w której liczba nowych zakażeń koronawirusem nie spada - przyznał w poniedziałek rząd walijski, dodając, że nie wyklucza nowego ogólnokrajowego lockdownu po świętach Bożego Narodzenia.

Vaughan Gething, minister zdrowia w walijskim rządzie, powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej, że sytuacja w kraju jest bardzo poważna, a zapytany, czy jeszcze jeden lockdown jest rozważany przez rząd, odparł, że na stole są wszystkie opcje. - Każdego dnia aktywnie zastanawiamy się, czy wprowadzone przez nas środki są właściwe, czy też nie. Jesteśmy zobowiązani do przeglądu przepisów za około półtora tygodnia, a następnie będziemy musieli rozważyć, co robimy. Aktywnie rozważamy, co będziemy musieli zrobić, co być może będziemy musieli zrobić po okresie świątecznym - mówił.

W poniedziałek podano, że ciągu ostatniej doby w Walii wykryto 2021 nowych zakażeń. Był to pierwszy przypadek, by dobowy bilans przekroczył dwa tysiące, oraz drugi z rzędu dzień z rekordową liczbą od początku epidemii. To także 2,5-krotny wzrost w stosunku do poprzedniego poniedziałku.

Utrzymuje się wysoka liczba zgonów we Włoszech. Zakażona szefowa MSW

528 osób zmarło minionej doby na COVID-19 we Włoszech, potwierdzono 13720 nowych zakażeń koronawirusem - ogłosiło w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia w Rzymie. Liczba wykonanych jednego dnia testów wyniosła 111 tys. 12 proc. z nich dało wynik pozytywny. Dzień wcześniej zanotowano 564 zgony i ponad 19 tysięcy zakażeń.

Liczba hospitalizowanych pacjentów spadła o 133, do 30,5 tys. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa 3382 najciężej chorych, o 72 mniej niż dzień wcześniej.

Szef władz Lombardii Attilio Fontana ostro skrytykował najnowszy dekret rządu Giuseppe Contego w sprawie restrykcji w okresie świąteczno-noworocznym, czyli na przykład zakazu podróży między regionami od 21 grudnia do 6 stycznia oraz opuszczania gminy zamieszkania 25 i 26 grudnia oraz w Nowy Rok. - Rząd wydaje szalone rozporządzenia - stwierdził Fontana z opozycyjnej Ligi i zaapelował o ich zmianę. W wywiadzie dla dziennika "Libero" polityk dodał, że popiera osoby, które będą łamać te zakazy.

Przewodniczący władz Toskanii Eugenio Giani wydał rozporządzenie, zezwalające na poruszanie się między sąsiadującymi gminami, na co nie pozwalają przepisy wydane przez rząd w sprawie tzw. pomarańczowych stref średniego ryzyka zakażenia. Jak podkreślił gubernator regionu, nie jest to krok "antyrządowy", ale przejaw "zdrowego rozsądku".

Zakażona koronawirusem została minister spraw wewnętrznych Luciana Lamorgese - podała w poniedziałek agencja Ansa. Szefowa resortu natychmiast po otrzymaniu wyniku testu opuściła posiedzenie Rady Ministrów. Obrady rządu Giuseppe Contego zostały zawieszone, a następnie wznowione. Głównym tematem posiedzenia był rozdział środków, jakie Włochy mają otrzymać z unijnego Funduszu Odbudowy.

Koronawirus we Włoszech Riccardo Antimiani/PAP/EPA

Węgry utrzymają ograniczenia do 11 stycznia

Obecne ograniczenia związane z pandemią koronawirusa na Węgrzech będą obowiązywać do 11 stycznia - powiedział w poniedziałek węgierski premier Viktor Orban. Dodał, że w późniejszym terminie ogłoszone zostaną zasady spotkań w Wigilię Bożego Narodzenia.

Na Węgrzech obecnie obowiązuje godzina policyjna między 20:00 a 5:00. - Ewentualny wyjątek od tej zasady być może będzie wprowadzony w Wigilię, ale będzie to zależało od sytuacji - wyjaśnił Orban. Dodał, że godzina policyjna nie zostanie zniesiona 31 grudnia i obowiązywać będzie zakaż imprez sylwestrowych.

Węgierski premier zdradził też, że szczepionka na koronawirusa zostanie udostępniona Węgrom w "dającej się przewidzieć przyszłości" i zapowiedział, że we wtorek rozpocznie się rejestracja osób, które będą chciały się zaszczepić. - Pracujemy na tym, aby Węgry znalazły się wśród pierwszych krajów, które dostaną szczepionkę - powiedział. - Rząd prowadzi rozmowy z każdym graczem, bez względu na interesy polityczne lub korporacyjne. Jedynym priorytetem jest jak najszybsze i jak najbezpieczniejsze dostarczenie szczepionki Węgrom - podkreślił Orban.

Według danych, które zostały ogłoszone w poniedziałek przed południem, na Węgrzech w ciągu ostatniej doby stwierdzono 3870 zakażeń i 116 zgonów na COVID-19. W sumie koronawirusem do tej pory zakaziło się 254 148 osób, zmarły 5984 osoby.

Autor:asty\mtom

Źródło: PAP