Tysiące nowych zakażeń w Wielkiej Brytanii, najwyższe bilanse w Austrii i Holandii. Wzrost we Włoszech

W Wielkiej Brytanii, Austrii, Holandii potwierdzono w czwartek najwyższe dobowe wzrosty zakażeń od początku pandemii COVID-19. Brytyjski rząd poinformował o 17 540 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. We Włoszech odnotowano 4458 infekcji, a to najwięcej od pół roku.

W całym kraju łączna liczba infekcji SARS-CoV-2 wzrosła tym samym do 561 815, co jest 12. najwyższym wynikiem na świecie i czwartym w Europie - po Rosji, Hiszpanii i Francji.

Najwyższy wzrost od pół roku we Włoszech

4458 zakażeń koronawirusem odnotowano ostatniej doby we Włoszech. To najwyższy dobowy wzrost od pół roku, gdy był szczyt infekcji. Włoskie MInisterstwo Zdrowia poinformowało, że zmarły kolejne 22 osoby z COVID-19. Ostatniej doby wykonano 128 tysięcy testów. Łączny bilans zgonów od początku epidemii wzrósł do 36 083. Do tej pory koronawirusa wykryto we Włoszech u 338 tysięcy osób, z których wyzdrowiało ponad 236 tysięcy. Według oficjalnych danych, obecnie zakażonych jest prawie 66 tysięcy osób. W szpitalach przebywa około czterech tysięcy najciężej chorych na COVID-19, w tym 358 na oddziałach intensywnej terapii. W Kampanii na południu, gdzie od wielu dni notuje się najwięcej zakażeń w kraju, wykryto najwyższą liczbę 757 nowych infekcji. W Lombardii jest ich ponad 680, a w Wenecji Euganejskiej prawie 500.