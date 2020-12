"Krucha i niepewna" sytuacja we Francji, w Irlandii "rozpoczęła się trzecia fala pandemii"

Gwałtownie wzrasta liczba zakażonych w Wielkiej Brytanii. Szef walijskiego rządu Mark Drakeford przyznaje, że liczba zakażeń nowym rodzajem koronawirusa w Walii jest prawdopodobnie znacznie wyższa. W Irlandii stwierdzono wystąpienie trzeciej fali zakażeń. We Francji w ciągu ostatnich 24 godzin na COVID-19 w szpitalach zmarły 354 osoby. Natomiast we Włoszech odnotowano minimalny spadek liczby osób przebywających na oddziałach intensywnej terapii.

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wykryto 33 364 nowe zakażenia koronawirusem oraz zarejestrowano 215 kolejnych zgonów z powodu COVID-19 - poinformował w poniedziałek po południu brytyjski rząd. Jeśli chodzi o poszczególne części Zjednoczonego Królestwa, to w Anglii stwierdzono 28 742 nowe infekcje, w Walii - 2563, w Szkocji - 1504, a w Irlandii Północnej - 555.

Liczba zgonów z ostatniej doby jest niższa o 111 od tej podanej w niedzielę, a także niższa o 17 od statystyki z poniedziałku przed tygodniem. Dotychczas z powodu COVID-19 zmarło 67 616 osób, w tym 59 005 w Anglii, 4283 - w Szkocji, 3125 - w Walii, a 1203 - w Irlandii Północnej.

Koronawirus w Wielkiej Brytanii FACUNDO ARRIZABALAGA/PAP/EPA

"Liczba jest znacznie niższa od liczby faktycznych przypadków"

- Liczby, które obecnie znamy, to ponad 600 przypadków nowego wariantu w Walii, ale jak mówią nam nasi koledzy z sektora zdrowia publicznego, prawie na pewno jest to znaczne niedoszacowanie - powiedział na konferencji prasowej szef rządu Walii Mark Drakeford. Jak wyjaśnił, tylko niewielka część testów w Walii trafia do dwóch laboratoriów, które są w stanie odróżnić nowy rodzaj koronawirusa.

- Spodziewamy się więc, że ta liczba jest znacznie niższa od liczby faktycznych przypadków - dodał.

Walia ma zdecydowanie najwyższy wskaźnik zakażeń koronawirusem w stosunku do populacji ze wszystkich części Zjednoczonego Królestwa, a w minionym tygodniu kilka razy stwierdzono tam najwyższy bilans potwierdzonych infekcji. W sobotę po raz pierwszy od początku epidemii ich liczba przekroczyła 3000, zaś w niedzielę było to ponad 2300. W związku z tą sytuacją w sobotę walijski rząd przyspieszył wprowadzenie nowego lockdownu, który zaczął się już o północy z soboty na niedzielę, a nie 28 grudnia, jak planowano.

Drakeford przyznał, że sytuacja w szpitalach w Walii jest krytyczna. - Nasze oddziały intensywnej opieki medycznej działają znacznie powyżej normalnego obłożenia, a personel NHS [publicznej służby zdrowia - przyp. red.] jest przeciążony do granic możliwości. Jeśli nadal będziemy obserwować niekontrolowany wzrost liczby przypadków, napędzany przez ten nowy, wysoce zakaźny szczep wirusa, wpływ na naszą NHS będzie głęboki - powiedział szef walijskiego rządu.

Tłumy na dworcu w Londynie. Wyjazdy na ostatnią chwilę przed nowymi obostrzeniami Reuters

Ponad 500 tysięcy zaszczepionych w Wielkiej Brytanii

- Dziś mogę ogłosić, że ponad pół miliona ludzi w Wielkiej Brytanii otrzymało już pierwszą dawkę - powiedział premier Boris Johnson na konferencji prasowej. - Uważam, że jest to powód do nadziei i pewności - dodał. Zapytany o to, jaka część z tych szczepień odbyła się w szpitalach, a jaka w domach opieki, odpowiedział, że "ogromna większość dawek trafia do osób w wieku powyżej 80 lat i osób z problemami zdrowotnymi", i zapewnił, że dokładniejsze statystyki zostaną podane, jak tylko będą dostępne.

8 grudnia Wielka Brytania jako pierwszy kraj na świecie zaczęła stosowanie szczepionki opracowanej przez firmy Pfizer i BioNTech. Ponieważ wymaga ona przechowywania w temperaturze -70 stopni C, przez pierwszy tydzień podawano ją tylko w wyznaczonych szpitalach. W zeszły wtorek w Anglii rozpoczęły się szczepienia także w przychodniach, zaś w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej prowadzone są już też w domach opieki.

Brytyjski rząd zawarł umowę na zakup 40 milionów dawek szczepionki Pfizer/BioNTech, co wystarczy dla 20 milionów osób, bo do zapewnienia ochrony potrzebne są dwie dawki przyjęte w odstępie 21 dni. Szczepienia w Wielkiej Brytanii są darmowe i nieobowiązkowe. Pierwszą osobą, która otrzymała szczepionkę poza fazą testów, została Margaret Keenan, 90-letnia mieszkanka Coventry w środkowej Anglii.

Wielka Brytania szczepi na koronawirusa Reuters

W Irlandii "rozpoczęła się już trzecia fala pandemii"

Ministerstwo zdrowia Irlandii poinformowało w poniedziałek wieczorem, że w ciągu ostatniej doby nie zarejestrowano żadnego nowego zgonu z powodu COVID-19, ale wykryto 727 nowych zakażeń SARS-CoV-2. To drugi dzień z rzędu, gdy przekroczony jest poziom 700 infekcji. - Rozpoczęła się już trzecia fala pandemii COVID-19, a szybko rosnące tempo nowych zachorowań jest bardzo poważnym problemem - oświadczyli w poniedziałek wyżsi rangą urzędnicy służby zdrowia.

- Wyraźnie widać, że znajdujemy się obecnie w trzeciej fali tej pandemii z szybko rosnącą liczbą przypadków - powiedział prof. Philip Nolan, szef zespołu modeli epidemicznych w radzie do spraw kryzysowych sytuacji zdrowotnych (NPHET). Naczelny lekarz kraju Tony Holohan zwrócił uwagę, że zaczęła się ona znacznie szybciej niż druga fala, i wezwał do przestrzegania zaleceń. - To naprawdę ważne, aby ludzie zostali w domu. Sytuacja zmieniła się i zmienia się bardzo, bardzo szybko - podkreślił.

Dzięki sześciotygodniowemu lockdownowi, który trwał od drugiej połowy października do końca listopada, w Irlandii udało się znacząco zmniejszyć liczbę zakażeń. W szczycie drugiej fali ich dobowa średnia z siedmiu kolejnych dni wynosiła 1124, natomiast w drugiej połowie listopada i na początku grudnia przez trzy tygodnie utrzymywała się poniżej 300 i był to jeden z najniższych w Europie wskaźników w stosunku do liczby ludności. Jednak w miarę stopniowego znoszenia restrykcji liczba nowych zachorowań znów zaczęła rosnąć.

We wtorek irlandzki rząd ma się zastanowić nad dalszymi krokami w związku z ponownym wzrostem zakażeń, a także z nową odmianą koronawirusa, która rozprzestrzenia się w Wielkiej Brytanii. Władze Irlandii już w niedzielę zawiesiły połączenia lotnicze i promowe do Wielkiej Brytanii. Jak na razie nie ma dowodów, by ten nowy wariant, który jest znacznie bardziej zakaźny, był obecny w Irlandii.

"Krucha i niepewna" sytuacja we Francji

W ciągu ostatnich 24 godzin we Francji na COVID-19 w szpitalach zmarły 354 osoby, zarejestrowano 5797 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. 25 201 pacjentów jest obecnie hospitalizowanych z powodu infekcji COVID-19, a 1284 osoby zostały przyjęte w ciągu ostatnich 24 godzin - podała Agencja Zdrowia Publicznego (SPF). Na oddziałach intensywnej terapii hospitalizowanych jest 2737 pacjentów, z których 179 zostało przyjętych w ciągu ostatnich 24 godzin.

We Francji sytuacja jest "krucha i niepewna" - ocenił w poniedziałek minister zdrowia Olivier Veran. Szef resortu poinformował także w poniedziałek, że pierwsze szczepionki przeciwko COVID-19 zostaną podane we Francji w niedzielę, w dniu uruchomienia w Unii Europejskiej szczepień. Prezydent Emmanuel Macron zalecił w poniedziałek "zachowanie zdwojonej ostrożności" z powodu nowego szczepu koronawirusa, który pojawił się w Wielkiej Brytanii.

Koronawirus we Francji Reuters

We Włoszech spada liczba osób na OIOM-ach

415 osób zmarło we Włoszech w ciągu doby na COVID-19, potwierdzono 10 872 nowe zakażenia koronawirusem - poinformowało w codziennym biuletynie ministerstwo zdrowia. Od niedzieli wykonano około 88 tysięcy testów, czyli znacznie mniej niż w poprzednich dniach. Bilans zmarłych od początku pandemii to 69 214.

Na oddziałach intensywnej terapii w całym kraju przebywa 2731 chorych na COVID-19. Liczba zajętych łóżek zmniejszyła się o 12. Na zwyczajnych oddziałach jest 25 tysięcy zakażonych wirusem.

Kolejny dzień z rzędu najwięcej nowych zakażeń notuje się w Wenecji Euganejskiej. W poniedziałek władze tego regionu poinformowały o 2,5 tys. nowych przypadków. W Lombardii przybyło ich 950, co oznacza generalną poprawę w tej części kraju. Od poniedziałku obowiązuje zakaz podróży między regionami bez uzasadnionego, ważnego powodu.

Autor:asty//now

Źródło: PAP