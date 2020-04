"Przyszłością Europy są polscy lekarze podróżujący do Włoch". Von der Leyen "dumna" z europejskiej solidarności

Apel o inwestycje na miarę "planu Marshalla"

Przewodnicząca Komisji Europejskiej wymienia najnowsze decyzje europejskie, w tym tę dotyczącą poluzowania zasad dyscypliny fiskalnej i zakazów pomocy państwa, co umożliwiło państwom Unii Europejskiej przeznaczenie 2,8 biliona euro do walki z kryzysem, "więcej niż gdziekolwiek na świecie". Nowa inicjatywa, na którą UE przeznacza 100 miliardów euro, zwana "SURE" pomoże pracownikom zachować pracę i wynagrodzenie, a firmom przetrwać kryzys – zapowiada von der Leyen.

Von der Leyen: Polscy lekarze przykładem solidarności

"Przyszłością Europy są polscy lekarze podróżujący do Włoch. Czesi wysyłający tysiące masek do Hiszpanii i innych krajów. To samoloty, które przewożą pacjentów z północnych Włoch do wschodnich Niemiec lub pociągi przewożące pacjentów przez granice, aby można ich było leczyć tam, gdzie są dostępne łóżka do intensywnej opieki. To Bułgarzy wysyłający sprzęt ochronny do Austriaków oraz Austriacy wysyłający maski do Włoch" – wymienia szefowa Komisji Europejskiej