"Nadejdzie dzień, kiedy zapomnimy o tej praktyce, ale teraz społeczna izolacja musi być żelazną regułą"

837 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu doby we Włoszech - poinformowano we wtorek w Rzymie. Szef Instytutu Zdrowia Silvio Brusaferro przekazał, że w kraju nastąpił szczyt zakażeń. - To nie punkt, ale płaskowyż, z którego powinniśmy teraz zacząć schodzić - ocenił.