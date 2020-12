Londyn twierdzi, że "odzyskał kontrolę", Berlin obawia się trzeciej fali zakażeń

We Włoszech z powodu koronawirusa zmarło blisko 700 osób, a szef krajowego Instytutu Zdrowia ostrzega, że pandemia i jej skutki potrwają jeszcze nawet półtora roku. W Walii rząd zakazuje sprzedaży alkoholu w barach, pubach i restauracjach. Spadki liczby zakażeń odnotowano w Szwajcarii, Portugalii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Szef brytyjskiego resortu zdrowia poinformował, że władze przygotowują się do zakończenia lockdownu. Z kolei Kanclerz Niemiec ostrzega obywateli, by w czasie Bożego Narodzenia zachowali ostrożność.

672 osoby zmarły na COVID-19 ostatniej doby we Włoszech, potwierdzono 16 377 nowych zakażeń koronawirusem - podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Ten spadek infekcji zanotowano przy 130 tysiącach testów. Dzień wcześniej było ponad 40 tysięcy badań więcej. Bilans zgonów od początku epidemii wzrósł do 55 576. Koronawirusa wykryto dotychczas u 1,6 miliona mieszkańców Włoch. Wyzdrowiało 757 tysięcy osób. Obecnie zakażonych jest co najmniej 788 tysięcy osób.

Liczba hospitalizowanych pacjentów wynosi 33 tysiące, wzrosła o 308. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa 3744 najciężej chorych na Covid-19. Znacznie spadła, do 1900, dzienna liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Lombardii. Najwięcej - ponad 2000 - zarejestrowano w Wenecji Euganejskiej i Emilii-Romanii.

Szef krajowego Instytutu Zdrowia Silvio Brusaferro oświadczył podczas debaty, że pandemia i jej skutki potrwają jeszcze nawet półtora roku. - To nie jest takie wydarzenie jak trzęsienie ziemi czy powódź. To stres, który rozciąga się w czasie - zauważył.

Koronawirus we Włoszech Daniel Dal Zennaro/PAP/EPA

Powoli słabnie druga fala epidemii w Szwajcarii

Szwajcarski Federalny Urząd Zdrowia (BAG) podał, że przez trzy doby do poniedziałku rano w Szwajcarii i Liechtensteinie zarejestrowano 8782 nowe potwierdzone laboratoryjnie przypadki nosicielstwa koronawirusa. W tym czasie odnotowano 195 zgonów - łącznie zmarło 4445 zainfekowanych osób, w tym 2104 w ciągu ostatnich czterech tygodni.

Dane z minionego miesiąca wskazują, że druga fala epidemii powoli słabnie. Dzienna liczba nowych infekcji od początku listopada systematycznie spada, zaś w przypadku zgonów ich kulminacja miała miejsce w dniach 12 i 18 listopada, kiedy to zmarło ponad 100 osób.

W Szwajcarii mimo epidemii, nie zamknięto stoków narciarskich GIAN EHRENZELLER/PAP/EPA

Wielka Brytania "odzyskała kontrolę nad wirusem"

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wykryto 12 330 nowych zakażeń koronawirusem i zarejestrowano 205 kolejnych zgonów z powodu COVID-19 - poinformował w poniedziałek brytyjski rząd.

Całkowity bilans ofiar śmiertelnych wynosi obecnie 58 448, z czego 51 187 osób zmarło w Anglii, 3725 - w Szkocji, 2540 - w Walii, a 996 - w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami i Meksykiem.

- Odzyskaliśmy kontrolę nad wirusem – powiedział w poniedziałek podczas konferencji prasowej minister zdrowia Wielkiej Brytanii Matt Hancock. Szef resortu zdrowia poinformował, że władze przygotowują się do zakończenia lockdownu i powrotu do stosowania restrykcji w systemie warstwowym.

Tymczasem puby, bary i restauracje w Walii od piątku nie mogą sprzedawać alkoholu i muszą być zamykane o godzinie 18 - ogłosił w poniedziałek rząd walijski. Wstrzymać działalność muszą także kina, muzea, galerie, kręgielnie, kasyna i pozostałe miejsca rozrywki pod dachem.

Jak wyjaśnił szef walijskiego rządu Mark Drakeford, bez podjęcia tych działań liczba osób zakażonych koronawirusem, które wymagają hospitalizacji, wzrosłaby do 12 stycznia do 2200, zaś w trakcie zimy byłoby dodatkowych od 1000 do 1700 zgonów, którym można zapobiec. Dodał, że liczba zakażeń wzrosła ze 187 na 100 tys. mieszkańców w piątek do 210 obecnie.

- Kiedy ludzie spotykają się razem w lokalu gastronomicznym, nie jest to tylko krótkie minięcie kogoś, tak jak to jest, kiedy chodzi się po supermarkecie. Siedzą razem z innymi przez dłuższy czas - powiedział Drakeford. Od piątku wszystkie puby, bary i restauracje po godz. 18 będą mogły działać tylko w systemie na wynos, sprzedając wyłącznie jedzenie i napoje bezalkoholowe.

Ogłoszone w poniedziałek postanowienia zostaną poddane przeglądowi 17 grudnia, a następnie co trzy tygodnie. Drakeford poinformował także, że w dalszej części tygodnia zostanie podjęta decyzja w sprawie przedłużenia zakazu podróżowania do Anglii bez uzasadnionych przyczyn, gdy skończy się tam lockdown. Obecnie podróże przez granicę możliwe są tylko z takich powodów jak praca, nauka czy ważne sprawy rodzinne.

Wielka Brytania rozważa drugą blokadę w przypadku wzrostu liczby zakażonych koronawirusem Reuters

Merkel obawia się trzeciej fali zakażeń

W ostatnich dniach ustabilizowała się liczba zakażeń koronawirusem w Niemczech – po tym jak 2 listopada władze wprowadziły w kraju lockdown. W poniedziałek poinformowano o 11 169 nowych zakażeniach koronawirusem. Stwierdzono również zgon 125 osób. W Niemczech liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 wzrosła do 16 248.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel powiedziała w poniedziałek, że Niemcy spodziewają się trzeciej fali zakażeń koronawirusem, jeśli obywatele będą zachowywać się nierozważnie w najbliższych tygodniach. – Musimy w czasie zimy być bardzo, bardzo ostrożni – podkreśliła. Angela Merkel odrzuciła możliwość otworzenia hoteli na czas Bożego Narodzenia, ostrzegając że mogłoby to doprowadzić do pogorszenia sytuacji epidemicznej.

Władze krajów związkowych zgodziły się na poluzowanie części obostrzeń na czas Bożego Narodzenia, by umożliwić Niemcom spędzanie świąt w wąskim gronie rodzinnym. Podczas wideokonferencji Angela Merkel zastrzegła jednak, że nie rozumie dlaczego część północnych i zachodnich landów rozważa otwarcie hoteli w tym czasie.

Kanclerz Niemiec obawia się trzeciej fali zakażeń ANNEGRET HILSE/PAP/EPA

Portugalia z większymi zasobami szczepionek

W ciągu ostatniej doby liczba nowych zakażeń koronawirusem w Portugalii wyraźnie spadła, do poziomu 3,2 tysiąca - poinformował rząd tego kraju, jednak liczba zgonów spowodowanych infekcją koronawirusa się nie zmienia. W poniedziałek Lizbona poinformowała o śmierci 78 chorych na COVID-19. W sumie w Portugalii zmarło już 4,5 tys. osób.

Tymczasem jak ujawnił telewizji SIC polityk opozycyjnej Partii Socjaldemokratycznej Luis Marques Mendes, rząd Portugalii zapewnił już 22 miliony dawek szczepionek przeciw koronawirusowi. Dodał, powołując się na źródła w firmach farmaceutycznych, że pierwszy transport szczepionek miałby trafić do Portugalii już w styczniu.

Według Mendesa proces ogólnokrajowych szczepień miałby trwać co najmniej do lipca 2021 roku, a dawki szczepionek pochodzić od pięciu firm: Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna oraz Curevac. W piątek rząd Portugalii ogłosił, że zawarł już cztery umowy z producentami szczepionek przeciwko SARS-CoV-2. Socjalistyczny gabinet Antonia Costy zapowiedział, że spodziewa się odebrać w pierwszej połowie 2021 r. około 16 milionów dawek szczepionek.

Portugalia przedłuża stan wyjątkowy ANTONIO PEDRO SANTOS/PAP/EPA

Hiszpanie "po raz kolejny pokazują ogromne zaangażowanie"

Podczas minionej doby w Hiszpanii wykryto ponad 6,6 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Oznacza to najniższą od października dobową liczbę infekcji - podało w poniedziałek hiszpańskie ministerstwo zdrowia. Komentując spadek liczby nowych infekcji minister zdrowia Salvador Illa wyraził pogląd, że malejąca dynamika zakażeń jest wynikiem obowiązujących w kraju restrykcji epidemicznych, a także sumiennego ich przestrzegania przez obywateli.

- Nasi obywatele po raz kolejny pokazują ogromne zaangażowanie na rzecz walki z epidemią - ocenił hiszpański minister zdrowia. Kierowany przez Illę resort przekazał, że do poniedziałkowego wieczora liczba zgonów po zakażeniu koronawirusem przekroczyła w Hiszpanii poziom 45 tysięcy. Przypomniał, że tylko podczas ostatniej doby potwierdzono 133 nowe ofiary śmiertelne epidemii, z czego najwięcej w Andaluzji i Katalonii.

Z poniedziałkowego komunikatu hiszpańskiego ministerstwa zdrowia wynika, że liczba zakażeń koronawirusem w ciągu ostatnich 14 dni utrzymywała się w całym kraju na średnim poziomie 275,5 przypadków na 100 tys. mieszkańców. Ministerstwo ujawniło też, iż do poniedziałku w całej Hiszpanii przeprowadzono ponad 18,1 mln testów na obecność koronawirusa.

Zatrzymania w Hiszpanii za niewłaściwą utylizację materiałów skażonych koronawirusem Twitter/Guardia Civil

Autor:asty/adso

Źródło: PAP Reuters