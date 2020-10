Odizolowane miejscowości, szpitale "w punkcie krytycznym"

Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej dobry zarejestrowano 150 zgonów z powodu COVID-19, co jest najwyższą liczbą od ponad czterech miesięcy - od 10 czerwca - podał w sobotę po południu brytyjski rząd. Całkowity bilans ofiar śmiertelnych epidemii wynosi obecnie 43 579.

Potwierdzono również 16 171 nowych zakażeń koronawirusem W całym kraju łączna liczba infekcji SARS-CoV-2 wzrosła tym samym do 705 428.

Niemcy

Kanclerz Angela Merkel w oświadczeniu w formie wideo powiedziała, że Niemcy znajdują się "w bardzo poważnej fazie pandemii" . Zauważyła, że wirus rozprzestrzenia się szybciej niż pół roku temu. - Względnie spokojnie skończyło się lato, teraz czekają nas trudne miesiące - oznajmiła. - O tym, jak zimą będą wyglądać nasze święta, zadecydują najbliższe dni i tygodnie - dodała. - Musimy teraz zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby wirus nie rozprzestrzeniał się w sposób niekontrolowany - ostrzegła kanclerz i zaznaczyła, że liczy się każdy dzień. Każda osoba może przyczynić się do ponownego spadku liczby infekcji, przestrzegając minimalnych odległości i zasad higieny, a także stosując ochronę ust i nosa - przypomniała. - Nauka mówi nam jasno: rozprzestrzenianie się wirusa zależy bezpośrednio od liczby kontaktów i spotkań, które każdy z nas ma - powiedziała Merkel.

Francja

W ciągu ostatniej doby we Francji potwierdzono 32 427 nowych zakażeń koronawirusem - wynika z danych opublikowanych przez ministerstwo zdrowia. To największy dobowy wzrost liczby zakażeń od początku epidemii . Zmarło 90 zakażonych osób.

Dotychczas we Francji potwierdzono infekcję u 867 197 osób, spośród których 33 392 zmarły.

Koronawirus we Francji

Koronawirus we Francji Guillaume Horcajuelo/PAP/EPA

Włochy

W ciągu ostatniej doby odnotowano we Włoszech 10 925 nowych zakażeń - najwięcej od początku epidemii. 47 zakażonych osób zmarło. Łączna liczba potwierdzonych przypadków wzrosła do 402 536, a zgonów do 36 474.