Nowa mutacja dotarła do Irlandii, najwięcej zakażeń w Wielkiej Brytanii, Francja rozważa lockdowny

We Francji trwa debata nad przywróceniem lokalnych lockdownów po 1 stycznia w przypadku pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej. Włochy wciąż pozostają państwem z najwyższą liczbą zgonów w Europie, tymczasem Wielka Brytania w środę odnotowała najwyższy bilans zakażeń od początku pandemii.

Od początku pandemii COVID-19 na świecie potwierdzono łącznie ponad 79 milionów zakażeń koronawirusem. Do czwartku odnotowano łącznie ponad 1,7 miliona zgonów spowodowanych SARS-CoV-2. 55,6 miliona osób uznano za zdrowe.

Wielka Brytania z najwyższą liczbą zakażeń od początku pandemii

Minionej doby w Wielkiej Brytanii wykryto najwyższą od początku pandemii liczbę nowych zakażeń koronawirusem - 39 237. Na COVID-19 zmarło 744 kolejnych chorych - poinformował brytyjski rząd. Łącznie odnotowano do tej pory w Wielkiej Brytanii 2 149 551 przypadków zakażenia SARS-CoV-2. Jest to szósty najwyższy bilans na świecie - więcej przypadków dotyczy tylko USA, Indii, Brazylii, Rosji i Francji. Dotychczas z powodu COVID-19 zmarło w Wielkiej Brytanii 69 051 osób. We wtorek informowano o zdiagnozowaniu poprzedniej doby 36 804 infekcji i śmierci 691 osób zakażonych koronawirusem.