Podejrzenie zakażenia mutacją wirusa w Czechach, paraliż szpitali w Portugalii

SZU zwrócił się do wszystkich laboratoriów, w których analizowane są próbki związane z testami na koronawirusa, aby informowały o podejrzanych wynikach testów oraz przesyłały pobrany materiał do dalszych badań. Celem jest "podjęcie odpowiednich środków w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się mutacji brytyjskiej" - stwierdzono w komunikacie Narodowego Laboratorium SZU.

Tak zwana brytyjska mutacja koronawirusa pojawiła się w połowie grudnia 2020 r. na terenie Anglii. Dotychczas potwierdzono jej występowanie w Niemczech, na Słowacji i na Węgrzech. Mogła także dotrzeć do Austrii, gdzie laboratoria pracują nad zweryfikowaniem próbek.

Dania. Pierwszy przypadek zakażenia wariantem koronawirusa z RPA

W Danii potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia nowym i bardziej zaraźliwym wariantem koronawirusa z Republiki Południowej Afryki, znanym jako B.1.351 / 501Y, o czym poinformowała duńska agencja kontroli chorób zakaźnych (SSI). Jak podała SSI, infekcję wykryto u osoby, która podróżowała do Dubaju.

W Danii ponad 250 przypadków zakażenia nowym i bardziej zaraźliwym wariantem koronawirusa

Wcześniej w sobotę agencja poinformowała, że od połowy listopada do 10 stycznia w Danii potwierdzono 256 przypadków zakażenia nowym i bardziej zaraźliwym wariantem B.1.1.7 koronawirusa, zidentyfikowanym po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii. Odpowiada to 1,3 proc. wszystkich przeanalizowanych pozytywnych testów.

W pierwszym tygodniu stycznia odsetek pozytywnych testów z wariantem B.1.1.7 wyniósł 3,6 proc., a tempo wzrostu liczby infekcji zaniepokoiło władze i skłoniło do przedłużenia lockdownu.

Wstępne dane wykazały, że 11 osób zakażonych tym wariantem podróżowało przed infekcją, w tym pięć - do Wielkiej Brytanii, ale SSI stwierdziło, że nie jest jasne, czy zostały one zakażone za granicą, czy w kraju.

Dania, starając się ograniczyć rozprzestrzenianie nowego wariantu wirusa, w środę przedłużyła lockdown do 7 lutego.

Ograniczenia dla przybywających do Danii

Sytuacja we Włoszech

We Włoszech zanotowano ostatniej doby 475 kolejnych zgonów na Covid-19 i 16310 następnych zakażeń koronawirusem - poinformowało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. Wykonano 260 tys. testów molekularnych i antygenowych. Ponad sześć procent z nich dało wynik pozytywny. Bilans zmarłych wzrósł do 81800.

Obecnie zakażonych jest co najmniej 557 tys. W szpitalach przebywa około 22 tys. chorych na COVID-19. Na oddziałach intensywnej terapii zajętych jest 2,5 tys. łóżek covidowych.

Minister zdrowia Roberto Speranza podpisał dekret o zablokowaniu lotów z Brazylii do Włoch oraz zakazie wjazdu osób, które przebywały w tym kraju w ciągu ostatnich 14 dni.

Koronawirus we Włoszech

Prawie 10 milionów Włochów miało już kontakt z koronawirusem

Profesor statystyki Giuseppe Arbia, prezentując rezultaty badań grupy naukowców, powiedział, że uwzględniają one także osoby, które całkowicie bezobjawowo przeszły zakażenie lub wystąpiło u nich bardzo niewiele symptomów. Na podstawie badań statystycznych ustalono, że łącznie koronawirusa miało już 9,8 mln osób.

Zaznaczył zarazem, że w ciągu dwóch tygodni we Włoszech zaszczepiono jedną sześćdziesiątą mieszkańców, czyli około 1 mln osób. - Jeśli utrzymamy to tempo, potrzeba będzie na to dwóch lat - zauważył statystyk dodając, że konieczne jest przyspieszenie kampanii.