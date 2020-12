Szczepionki w rękach włoskiej armii, zmiany przy wjeździe do Turcji, "krótka cisza" na Słowacji

Pierwsze partie szczepionek przeciwko COVID-19 docierają do kolejnych krajów Unii Europejskiej. W sobotę będą to Chorwacja i Słowenia. W piątek przesyłka dotarła do Włoch. Tymczasem na Słowacji odnotowano największą dobową liczbę zakażeń koronawirusem, wykrytych metodą genetyczną PCR. Władze w Turcji zdecydowały z kolei, że do marca wszystkie osoby przyjeżdżające do kraju muszą przedstawić negatywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Decyzję tureckich władz przekazał w piątek minister zdrowia Fahrettin Koca. Zgodnie z tym zarządzeniem, od poniedziałku wszystkie osoby przyjeżdżające do Turcji muszą przedstawić negatywny wynik testu na koronawirusa przeprowadzonego w ciągu 72 godzin przed ich przybyciem. Osoby, które przybędą do kraju bez testów, mają być poddane kwarantannie. Zasada ta ma obowiązywać do marca.

Pasażerowie, którzy nie przedstawią negatywnego wyniku testu genetycznego PCR, nie będą mogli wejść na pokład samolotu do Turcji - powiedział Koca. Minister poinformował również, że podróżni przylatujący z Wielkiej Brytanii, RPA i Danii, którzy również muszą mieć negatywny wynik testu, po przylocie zostaną poddani kwarantannie. W krajach tych potwierdzono przypadki nowej mutacji koronawirusa.

Msza bożonarodzeniowa w stambulskim kościele PAP/EPA/SEDAT SUNA

Turcja ma jeden z najgorszych wskaźników infekcji na świecie, ze średnią tygodniową ponad 20 tysięcy potwierdzonych infekcji dziennie i łącznym bilansem zachorowań przekraczającym 2,1 miliona przypadków. Według oficjalnych statystyk całkowita liczba zmarłych z powodu COVID-19 zbliża się do 20 tysięcy.

Szczepionka na COVID-19 w rzymskich koszarach

W piątek wieczorem do rzymskich koszar karabinierów w dzielnicy Tor di Quinto przyjechał bus transportujący szczepionki przeciw COVID-19. Jak podały włoskie media, pierwsza partia zawiera 9750 dawek preparatu. Transport od granicy był zabezpieczany przez funkcjonariuszy.

Szczepionki opuszczą koszary w sobotę rano i skierowane zostaną do rzymskiego szpitala zakaźnego Spallanzani, będącego od początku na pierwszej linii walki z koronawirusem. Tam wszystkie dawki zostaną podzielone. Jedna część pozostanie w tej placówce, a reszta zostanie przewieziona do bazy wojskowej w Pratica di Mare koło stolicy Włoch. Tam urządzono krajowe centrum składowania i dystrybucji szczepionek, którą zajmować się będzie armia.

Pod eskortą karabinierów do Rzymu trafiła pierwsza partia szczepionek na koronawirusa PAP/EPA/ANGELO CARCONI

Do najdalszych rejonów Włoch dostarczy je pięć samolotów wojskowych. W przypadku odległości do 300 kilometrów szczepionki będą rozwożone wozami wojskowymi. Pierwsza szczepionka ma zostać podana w niedzielę w szpitalu Spallanzani pracującej tam 29-letniej pielęgniarce.

Władze Włoch zapowiedziały, że do przełomu lata i jesieni chcą zaszczepić około 42 milionów mieszkańców kraju.

W piątek we Włoszech potwierdzono ponad 19 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarło 459 chorych. Od Wigilii wykonano ponad 152 tysiące testów. Od początku pandemii wykryto w tym kraju ponad 2 miliony przypadków zakażenia wirusem, wyzdrowiało około 1,3 miliona osób. Łączna liczba zmarłych wzrosła do 71 359.

Tysiące chętnych do szczepień

W sobotę pierwsze partie szczepionki przeciw COVID-19 mają trafić także do Chorwacji. Następnie ma się rozpocząć trzydniowa kampania szczepień. Za ich organizację odpowiada w tym kraju Instytut Zdrowia Publicznego (HZJZ).

Preparat firm Pfizer i BioNTech w sobotę dostarczony zostanie także do Słowenii. Ministerstwo zdrowia w Lublanie zapowiedziało, że do kraju trafi około 10 tysięcy dawek. Jak podawała agencja STA, jako pierwsi zaszczepieni mają zostać pracownicy systemu ochrony zdrowia oraz mieszkańcy i personel domów opieki dla osób starszych. 19 grudnia STA informowała, że na rządowym portalu zarejestrowało się około 72 tysięcy osób chętnych do otrzymania szczepionki.

Opustoszała ulica Zagrzebia, Chorwacja PAP/EPA/ANTONIO BAT

"Krótka cisza"

Ostatniej doby na Słowacji odnotowano ponad cztery tysiące nowych zakażeń, wykrytych przy pomocy testów genetycznych PCR. Jest to najwyższa od początku pandemii liczba zakażeń, które potwierdzono tą metodą – poinformowało ministerstwo zdrowia. W Wigilię wirusa wykryto u 4046 osób metodą PCR i u 1095 osób metodą antygenową. Nie odnotowano ani jednego zgonu związanego z COVID-19.

"W związku ze statystykami za dni 24-26 grudnia ostrzegamy, że w ciągu tych trzech dni liczby mogą wydawać się niskie. Nie jest to jednak żadna poprawa sytuacji, ale krótka 'cisza' i zasłużony odpoczynek dla tych, którzy przetwarzają testy przez cały rok" - podało w piątek ministerstwo.

Na Słowacji zakażenie koronawirusem potwierdzono dotąd u ponad 165 tysięcy osób. Na COVID-19 zmarły 1932 osoby. W ubiegłą sobotę władze Słowacji ograniczyły możliwość przemieszczania się, zamknęły także wiele sklepów i punktów usługowych.

Pierwsze szczepienie w podparyskim Sevran

Francuskie władze poinformowały w piątek o ponad 20 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem. W tym czasie zmarło 159 osób, leczonych w szpitalach na COVID-19. Łączna liczba potwierdzonych zakażeń we Francji wzrosła do 2 547 771, a liczba ofiar śmiertelnych pandemii - do 62 427.

Nocą we Francji obowiązuje godzina policyjna PAP/EPA/Julien de Rosa

W niedzielę ma się we Francji rozpocząć kampania szczepień. Akcja obejmie najpierw grupy najwyższego ryzyka, czyli personel medyczny i osoby starsze bądź obciążone poważnymi chorobami. Minister zdrowia Olivier Veran informował, że akcja szczepień zacznie się od szpitala Rene-Muret w Sevran, w departamencie Sekwana-Saint-Denis, a także "od placówki w (regionie) Burgundia-Franche-Comte i ewentualnie od jeszcze jednej, która jest właśnie omawiana".

W piątek we Francji potwierdzono również pierwszy przypadek zakażenia nową mutacją koronawirusa. Ministerstwo zdrowia poinformowało, że osobą zakażoną jest mieszkaniec Tours, obywatel Francji, który przybył z Londynu 19 grudnia i obecnie jest izolowany. Stan chorego lekarze oceniają jako dobry.

Ponad 33 tysięce zakażeń w Wielkiej Brytanii

W porównaniu do dwóch poprzednich dni, gdy liczby nowych zakażeń były najwyższe od początku pandemii, w piątek w Wielkiej Brytanii wykryto około 6,5 tysiąca przypadków koronawirusa mniej. Testy potwierdziły obecność patogenu u blisko 33 tysięcy osób. W ciągu ostatniej doby zmarło 570 chorych na COVID-19.

Pomnik Winstona Churchilla na tle brytyjskiego parlamentu PAP/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Częściowo spadek zachorowań wynika z faktu, że nie ma danych z Walii i Irlandii Północnej. Pomimo tych niepełnych danych bieżący bilans jest wyższy od tego sprzed tygodnia o 4218.

W całym kraju liczba wykrytych od początku epidemii infekcji SARS-CoV-2 wynosi obecnie 2 221 312, co jest szóstym najwyższym bilansem na świecie - więcej jest tylko w USA, Indiach, Brazylii, Rosji i Francji. Dotychczas z powodu COVID-19 zmarło 70 195 osób, z czego 61 276 w Anglii, 4416 - w Szkocji, 3263 - w Walii, a 1240 - w Irlandii Północnej.

Autor:ft/adso

Źródło: PAP