Holandia czeka na szczepienia, Słowenia zreformuje ochronę zdrowia, nowa mutacja koronawirusa w dwóch krajach

Holandia rozpocznie kampanię szczepień przeciwko COVID-19 dopiero 8 stycznia - poinformowały w niedzielę władze tego państwa. Akcja szczepień w Unii Europejskiej, zgodnie z zapowiedziami, w większości państw ruszyła w niedzielę. W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wykryto 30 501 nowych zakażeń koronawirusem oraz zarejestrowano 316 zgonów z powodu COVID-19 - poinformował tego samego dnia brytyjski rząd. Jak wygląda sytuacja epidemiczna w poszczególnych europejskich krajach?

Holandia: plan kampanii szczepień nadal opracowywany

Przedstawiciele władz Holandii już w połowie grudnia ostrzegli, że dotrzymanie terminu rozpoczęcia szczepień, zapowiedzianego przez przewodniczącą KE Ursulę von der Leyen na koniec grudnia, może być w ich kraju niemożliwe. Rzeczniczka holenderskich władz ds. zdrowia (GGD) Sonja Kloppenburg oznajmiła wówczas, że kampania szczepień rozpocznie się w Holandii, kiedy jej instytucja uzna to za bezpieczne.

Rzecznik Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (RIVM) Harald Wychgel poinformował agencję Reutera, że plan kampanii szczepień jest nadal opracowywany. Minister zdrowia Hugo de Jonge powiedział wcześniej, że "dużo musi się jeszcze wydarzyć", aby można było przeprowadzić akcję szczepień.

De Jonge wyjaśnił podczas debaty parlamentarnej, że największym problemem, który opóźnia przygotowanie akcji, jest system komputerowy, który będzie nadzorował dystrybucję szczepionki. Nie był on wcześniej gotowy, ponieważ nie można było jeszcze wpisać do oprogramowania informacji o ewentualnych skutkach ubocznych szczepień, o których Europejska Agencja Leków (EMA) poinformowała dopiero po zaaprobowaniu nowej szczepionki.

Wielka Brytania: 30,5 tys. nowych zakażeń

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wykryto 30 501 nowych zakażeń koronawirusem oraz zarejestrowano 316 zgonów z powodu COVID-19 - poinformował w niedzielę po południu brytyjski rząd. Liczba nowych zakażeń, która nie uwzględnia Irlandii Północnej, jest niższa od bilansu z soboty o 5190, a od tego z poprzedniej niedzieli - niższa o 5427.

W całym kraju liczba wykrytych zakażeń od początku pandemii wynosi obecnie 2 288 345, co jest szóstym najwyższym bilansem na świecie - więcej jest ich tylko w USA, Indiach, Brazylii, Rosji i Francji.

Liczba zgonów zarejestrowanych w ciągu ostatniej doby, która obejmuje tylko Anglię i Walię, jest wyższa o 86 od sobotniej statystyki, natomiast o 10 niższa od tej z poprzedniej niedzielnej.

Koronawirus w Wielkiej Brytanii Neil Hall/PA Wire/PAP/EPA

Dotychczas z powodu COVID-19 w Wielkiej Brytanii zmarły 70 752 osoby, z czego 61 451 w Anglii, 4416 - w Szkocji, 3368 - w Walii, a 1271 - w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje szóste miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami, Meksykiem i Włochami.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godz. 17 w piątek a godz. 17 w sobotę i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2, a bilans zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 w sobotę a godz. 9 w niedzielę.

Norwegia: nowy typ koronawirusa u dwóch osób

Nowy, bardziej zaraźliwy typ koronawirusa z Wielkiej Brytanii wykryto u dwóch osób, które przybyły z tego kraju do Norwegii - poinformował w niedzielę w norweski instytutu zdrowia publicznego.

Służby sanitarne identyfikują obecnie osoby, z którymi kontaktowali się zakażeni - podał instytut. W piątek norweskie ministerstwo zdrowia przedłużyło do 29 grudnia zakaz lotów z Wielkiej Brytanii, wynikający z obaw o zaimportowanie nowego szczepu koronawirusa. Zakaz lotów wprowadzono 21 grudnia, informując, że zmutowany typ wirusa szybko rozprzestrzenia się w Wielkiej Brytanii. Początkowo loty miały być zawieszone na 48 godzin, później zakaz przedłużono do 26 grudnia.

W poniedziałek doradzająca brytyjskiemu rządowi grupa naukowa ds. wirusów NERVTAG poinformowała, że nowy szczep wykryty w Wielkiej Brytanii, jest o 70 proc. bardziej zakaźny.

Irlandia: szczepienia od wtorku

W Irlandii szczepienia przeciwko koronawirusowi rozpoczną się we wtorek - ogłosił w niedzielę Paul Reid, szef publicznej służby zdrowia tego kraju, HSE. To oznacza, że Irlandia zacznie je jako jedno z ostatnich, jeśli nie ostatnie państwo Unii Europejskiej.

Pierwsze szczepienia odbędą się w czterech szpitalach, zaś od 4 stycznia rozpoczną się szczepienia wśród pensjonariuszy i pracowników domów opieki oraz wśród grup uznanych przez HSE za priorytetowe, a dopiero później rozszerzone zostaną na kolejne grupy. Jak powiedział Reid, plan zakłada, by w lutym ukończyć szczepienia we wszystkich domach opieki, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

Według pierwotnych planów, Irlandia zamierzała rozpocząć szczepienia jeszcze później, w środę. Reid zapytany przez publiczną stację RTE, dlaczego Irlandia zacznie szczepienia później niż większość państw UE, wyjaśniał, że kluczową sprawą jest bezpieczeństwo, a także, że istnieje skomplikowany proces uzyskiwania zgody na podanie szczepionki w przypadku osób starszych i podatnych na zachorowanie.

- To, co robimy w pierwszych dniach, jest bardzo ważne. Będziemy to robić w własnym tempie, ale bezpiecznie - podkreślił.

W Irlandii szczepienia przeciwko koronawirusowi rozpoczną się we wtorek Artur Widak/NurPhoto/Getty Images

Reid powiedział, że około 180 pracowników jest szkolonych do podawania szczepionek w domach opieki, zaś w szpitalach będzie to robić ok. 1500 osób. Później szczepieniami zajmować się będą też lekarze pierwszego kontaktu i farmaceuci. W pierwszym etapie Irlandia otrzymała 10 tys. szczepionek firm Pfizer i BioNTech, które kupione zostały w ramach wspólnego zamówienia Unii Europejskiej. Większość państw UE - w tym Polska - szczepienia zaczęły w niedzielę.

Włochy: 305 osób zmarło na COVID-19

305 osób zmarło we Włoszech ostatniej doby na COVID-19. Potwierdzono 8913 kolejnych zakażeń koronawirusem - ogłosiło w niedzielę tamtejsze Ministerstwo Zdrowia. To znaczny spadek liczby nowych infekcji, ale przy mniejszej dziennej liczbie testów. Wykonano ich 59 tysięcy, przy standardowo wykonywanych ponad 150 tysiącach.

Od początku pandemii zmarło we Włoszech już 71925 osób zakażonych SARS-CoV-2. Potwierdzono tam dotąd ponad dwa miliony zakażeń, a za zdrowe uznano jest prawie 1,4 miliona osób. Liczbę obecnie zakażonych szacuje się na co najmniej 581 tysięcy. W szpitalach przebywa 23,5 tys. chorych na COVID-19. Na oddziałach intensywnej terapii zajętych jest 2580 łóżek.

Wciąż największy wzrost zakażeń notuje się w regionie Wenecja Euganejska. Od wczesnego rana w niedzielę we Włoszech trwają szczepienia przeciwko koronawirusowi. W pierwszej przysłanej partii jest 9750 dawek. Zaszczepili się nie tylko lekarze i pielęgniarki oraz seniorzy z domów opieki, ale także - na przykład - gubernator regionu Kampania Vincenzo De Luca.

Pojazdy rozwożące preparaty do wszystkich regionów były eskortowane przez wojsko, a gdzieniegdzie także przez oddziały antyterrorystyczne. MSW poinformowało, że w drugi dzień świąt siły porządkowe skontrolowały w całym kraju 64 tys. osób. Wymierzono prawie 1000 kar za naruszenie przepisów o walce z pandemią.

Pierwsze szczepienia w rzymskim Narodowym Instytucie Chorób Zakaźnych Lazzaro Spallanzani Reuters

Belgia: spada liczba pacjentów na oddziałach intensywnej terapii

W Belgii na szpitalnych oddziałach intensywnej terapii z powodu COVID-19 w niedzielę znajdowały się 494 osoby, o 17 mniej niż poprzedniego dnia. Łącznie 286 osób zakażonych koronawirusem korzystało z respiratora, tj. o 14 mniej niż w sobotę - wynika z najnowszych danych belgijskiego instytutu zdrowia publicznego Sciensano.

Jak podaje w niedzielę "Brussels Times", między 17 a 23 grudnia średnio 2319 osób dziennie uzyskiwało dodatni wynik testu na obecność koronawirusa, co stanowi spadek o 9 proc. w porównaniu z tygodniem poprzednim. Całkowita liczba potwierdzonych przypadków w Belgii od początku pandemii wynosi 638 030.

W okresie od 18 do 24 grudnia do szpitali przyjmowano średnio 157 pacjentów dziennie, czyli o 16 proc. mniej niż tydzień wcześniej. Łącznie w szpitalach przebywa obecnie 2287 pacjentów z koronawirusem, czyli o czterech więcej niż w sobotę. 494 znajdują się na oddziałach intensywnej terapii z powodu COVID-19, a to o 17 mniej niż poprzedniego dnia. W sumie 286 pacjentów korzysta z respiratora. Od 17 do 23 grudnia rejestrowano średnio 87 zgonów dziennie, co oznacza spadek o 11,3 proc. w porównaniu z tygodniem poprzednim.

Belgia. Pierwsza dostawa szczepionki na COVID-19 NICOLAS MAETERLINCK/EPA/PAP

W Belgii całkowita liczba zgonów osób zainfekowanych koronawirusem od początku pandemii wynosi 19 158, przeprowadzono ponad 6,8 mln testów. W ciągu ostatniego tygodnia wykonywano ich średnio 36,3 tys. dziennie, przy współczynniku testów pozytywnych 7,4 proc. Odsetek ten spadł o 0,6 proc. w porównaniu z poprzednim tygodniem, przy jednoczesnym wzroście liczby testów o 2 procent.

Portugalia: nowy typ koronawirusa wykryty na Maderze

Nowy, zmutowany i wysoce zaraźliwy typ koronawirusa z Wielkiej Brytanii, zostały wykryty na Maderze u osób, które przybyły z tego kraju - poinformowały w niedzielę władze regionu.

Nie podano, ile osób jest zakażonych nowym szczepem koronawirusa. W niedzielę rano w Portugalii, tak jak w innych krajach UE, rozpoczęła się kampania szczepień przeciw COVID-19. Pierwsze szczepienia zostały zarezerwowane przez rząd dla personelu medycznego. Konieczność reglamentacji szczepionek w pierwszych tygodniach wynika z ograniczonej liczby dawek, jakie w najbliższych dniach odbierze Portugalia.

Na przełomie grudnia i stycznia szczepienia będą prowadzone w Portugalii głównie wśród pracowników służby zdrowia z aglomeracji Lizbony, Porto oraz Coimbry.

Francja: ponad 8,8 tys. zakażonych

W ciągu ostatnich 24 godzin we Francji zarejestrowano 8822 nowe zakażenia koronawirusem i 175 zgonów na COVID-19 w szpitalach. Od początku pandemii zakaziło się 2 559 686 osób, zmarło 62 746 zainfekowanych - podała w niedzielę Agencję Zdrowia publicznego (SPF).

W ciągu ostatnich siedmiu dni liczba hospitalizacji związanych z COVID-19 wzrosła o 7715 osób, w tym 1118 pacjentów trafiło na oddziały intensywnej terapii. Od soboty do niedzieli wieczorem do szpitali trafiło 589 chorych, w tym 107 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych wynosi 24 620 osób.

Ostatnie dzienne raporty dotyczące koronawirusa we Francji są znacznie poniżej średniej z ostatnich tygodni, co można wytłumaczyć przerwą w pracy niektórych laboratoriów podczas świąt Bożego Narodzenia i mniejszą liczbą przeprowadzanych testów. Odsetek testów pozytywnych spadł do 2,9 proc. wobec 3,1 proc. dzień wcześniej oraz 3,4 proc. w piątek.

W niedzielnym wywiadzie dla gazety "Journal du Dimanche" minister zdrowia Olivier Veran nie wykluczył wprowadzenia kolejnych obostrzeń sanitarnych w przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej po świętach.

Słowenia: premier widzi światełko w tunelu

Światełko w końcu tunelu stało się jaśniejsze - oświadczył premier Słowenii Janez Jansa w domu dla seniorów w Mariborze. W domach opieki w Słowenii ruszyły w niedzielę pierwsze szczepienia przeciwko COVID-19. Mogą z nich skorzystać pensjonariusze i personel.

- Prognozy mówią, że bez szczepionki wyszlibyśmy z pandemii dopiero w kwietniu, ale teraz światełko w końcu tunelu jest jaśniejsze - powiedział Jansa w ośrodku Danica Vogrinec w Mariborze. Szef rządu przyznał, że niedostateczne wydatki na opiekę dla osób starszych w ciągu ostatnich 15 lat utrudniły walkę z pandemią. Obecnie, zapewnił, rząd zamierza poprawić tę sytuację.

Szczepienia w Słowenii w pierwszej kolejności są dostępne dla chętnych spośród pensjonariuszy domów opieki dla osób starszych i ich personelu. W sobotę do Lublany dotarła pierwsza partia szczepionki Pfizer/BioNTech.

W sobotę do Lublany dotarła pierwsza partia szczepionki Pfizer/BioNTech Shutterstock

Milan Krek, szef Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (NIJZ), ocenił, że szczepionka to "cudowny prezent od nauki, który daje nową nadzieję". Krek również odwiedził dom opieki w jednym ze słoweńskich regionów. Docelowo, jak wskazał, w tym kraju ma się zaszczepić do 1,2 mln osób, co stanowi ok. 60 proc. populacji.

Przedstawicielka ministerstwa zdrowia Marija Magajne, podczas wizyty w domu opieki w Lublanie, przekazała, że szerokie szczepienia mogą się rozpocząć w marcu lub nieco później.

W pierwszej fazie szczepień uczestniczą również pracownicy służby zdrowia. Agencja STA wskazuje przy tym, że o ile zainteresowanie szczepionką jest stosunkowo duże wśród pensjonariuszy domów opieki (zaszczepić się mogą jedynie te osoby, które nie były zakażone), to mniej chętnych jest wśród ich opiekunów i ogółem wśród mieszkańców kraju. Władze zachęcają obywateli do tego, by skorzystali ze szczepień.

Autor:kz/adso

Źródło: PAP