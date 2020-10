We Włoszech "o krok od tragedii". Dania zaostrza restrykcje

Premier Danii Mette Frederiksen ogłosiła zaostrzenie restrykcji epidemiologicznych. Z powodu znaczących wzrostów liczby chorych i hospitalizowanych władze wspólnot autonomicznych wezwały rząd Hiszpanii do ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego. - Jesteśmy o krok od tragedii - przyznał gubernator włoskiego regionu Kampania. W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wykonano ponad 340 tysięcy testów na obecność SARS-CoV-2, co jest największą liczbą dotychczas. Jak wygląda sytuacja epidemiczna w poszczególnych krajach?

Całkowity bilans ofiar śmiertelnych epidemii wynosi obecnie 44 571, z czego 39 488 osób zmarło w Anglii, 2688 - w Szkocji, 1756 - w Walii, a 639 - w Irlandii Północnej. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 340 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, co jest największą liczbą dotychczas, a od początku epidemii przeprowadzono ich już 28,7 mln. Obecne możliwości brytyjskich laboratoriów to 361,5 tys. testów na dobę.

Dania zaostrza restrykcje

W całym kraju od poniedziałku zmniejszony zostanie limit publicznych zgromadzeń z 50 do 10 osób oprócz szkół i miejsc pracy oraz wprowadzony zostanie zakaz sprzedaży alkoholu we wszystkich punktach (nie tylko restauracjach) po godzinie 22. Od czwartku maseczki obowiązywać będą we wszystkich pomieszczeniach w miejscach publicznych, a nie tylko w środkach transportu publicznego. Restrykcje oraz kontrole na granicach mają obowiązywać do końca roku.