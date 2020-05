Słowenia ogłasza "ujarzmienie" koronawirusa. Kraje bałtyckie tworzą "bańkę podróżniczą"

Obostrzenia wciąż w mocy

Sąsiadująca ze Słowenią Chorwacja kilka dni temu ogłosiła, że zezwala na przyjazd swoich obywateli do kraju. Zaczęła też ponownie wpuszczać na swoje terytorium przybyszów z innych krajów, ale - jak można przeczytać na stronach rządowych - w określonych przypadkach: posiadania nieruchomości, podróży na pogrzeb bądź z powodów biznesowych. Przez 14 dni przyjezdni muszą się jednak stosować do zasad, m.in. nie opuszczać zadeklarowanego miejsca zamieszkania bez istotnej przyczyny, unikać skupisk ludzi i codziennie rano mierzyć temperaturę.

Otwarcie granic Litwy, Łotwy i Estonii

"Bałtycka bańka podróżnicza jest okazją do ponownego otwarcia firm i iskierką nadziei dla ludzi, że życie wraca do normalności" - napisał z kolei premier Litwy Skvernelis w oświadczeniu.

Wytyczne od Unii Europejskiej

Kraje bałtyckie, zaliczające się do najuboższych w strefie euro, spodziewają się, że pandemia spowoduje skurczenie się ich gospodarek w tym roku o 7-8 proc. Litwa wcześniej ostrzegła, że jeśli gospodarki nie zostaną otwarte do lata, to spadek może być dwucyfrowy. Unia Europejska zaleciła krajom członkowskim otwieranie granic i rozszerzenie możliwości podróżowania, jednak przy zachowaniu środków ostrożności, np. obowiązku zakładania maseczek przez pasażerów w samolotach. Bruksela pozostawiła jednak decyzje w tej sprawie poszczególnym państwom, zastrzegając, że nie powinny one dyskryminować obywateli pozostałych krajów członkowskich.