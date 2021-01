Rząd Czech wprowadza nowe restrykcje, "pełzający" wzrost liczby hospitalizowanych we Francji

Francuzi obserwują "pełzający" wzrost liczby osób hospitalizowanych z powodu COVID-19. Cudzoziemcy, którzy nie pracują i nie uczą się w Czechach od soboty nie będą mogli wjechać do tego kraju bez koniecznych powodów. We Włoszech drugi tydzień z rzędu spada wskaźnik reprodukcji koronawirusa. Z kolei w Hiszpanii mocno wzrosło zainteresowanie szczepieniami.

Nowe ograniczenia w Czechach

Zgodnie z nowymi przepisami do Czech mogą przyjeżdżać osoby z uwagi na pracę, naukę i studia, dozwolone są także przyjazdy do placówek medycznych, na ślub i pogrzeb. Można też przyjechać do rodziny i najbliższych. Od soboty turystyka nie może powodem podróży do Republiki Czeskiej.