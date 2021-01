Reuters: Szczepionka firmy Johnson & Johnson czeka na zielone światło. Ma być podawana w jednej dawce

Wcześniej w środę eurodeputowany Peter Liese oznajmił, że unijna komisarz do spraw zdrowia Stela Kiriakidu powiedziała na spotkaniu w Parlamencie Europejskim, że oczekuje się, iż firma Johnson & Johnson wystąpi w lutym do Europejskiej Agencji Leków (EMA) o dopuszczenie jej szczepionki do użytku w Unii.