Koronawirus nie odpuszcza w Europie. We Francji najwyższy przyrost zakażeń od początku pandemii

Kolejna doba i kolejne bardzo duże przyrosty liczby zakażonych koronawirusem w Europie. W niedzielę najwięcej nowych infekcji wykryto we Francji.

Francja

W ciągu ostatniej doby na COVID-19 zmarło we francuskich szpitalach 271 chorych - poinformowały w niedzielę władze medyczne. Wykryto też 38 619 nowych zakażeń. W sobotę informowano o 86 852 nowych infekcjach - był to największy przyrost od początku epidemii.

Koronawirusem we Francji zakaziło się ponad 1,78 mln osób, z których 40 439 zmarło. Z powodu awarii systemu raportowania o nowych infekcjach ich liczba za ostatnie dni zostanie zaktualizowana w poniedziałek - napisano w niedzielnym komunikacie francuskiej agencji zdrowia publicznego.

Koronawirus we Francji Reuters

Włochy

We Włoszech na COVID-19 zmarło ostatniej doby 331. Potwierdzono też 32 616 nowych zakażeń koronawirusem - poinformowało w niedzielę ministerstwo zdrowia w Rzymie. Dane te otrzymano na podstawie 191 tys. testów. Wykonano ich o 40 tys. mniej niż w sobotę. Bilans zgonów od początku epidemii wzrósł do 41 394. Koronawirusa wykryto dotychczas u 935 tysięcy mieszkańców Włoch. Liczba wyleczonych przekroczyła 335 tysięcy. Obecnie zakażonych jest co najmniej 558 tysięcy osób.