Portugalia przedłuża stan wyjątkowy. Na Słowacji wprowadzana ścisła kwarantanna

Wielka Brytania odnotowuje najwyższy bilans zgonów z powodu COVID-19 od końca kwietnia. We Włoszech stwierdzono ponad 20 tysięcy nowych przypadków infekcji. W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w Nitrze i okolicznym regionie południa Słowacji rząd zdecydował o wprowadzeniu ścisłej kwarantanny. O przedłużeniu stanu wyjątkowego zdecydowały portugalskie władze. Z kolei w Hiszpanii tamtejszy Trybunał Obrachunkowy rozpocznie kontrolę działań rządu, podejmowanych w związku z pandemią.

Aż 1041 nowych zgonów z powodu COVID-19 zarejestrowano w ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii, co jest najwyższym bilansem od końca kwietnia, a liczba nowych zakażeń, 62 322, ponownie pobiła rekord - podał w środę brytyjski rząd. W całym kraju z powodu COVID-19 zmarło dotychczas 77 346 osób, z czego 67 510 w Anglii, 4701 - w Szkocji, 3738 - w Walii, a 1397 - w Irlandii Północnej.

Liczba nowo wykrytych zakażeń jest o 1407 wyższa od tej z wtorku, co oznacza, że po raz siódmy w ciągu ostatnich 10 dni pobity został rekord. Podobnie jak to ma miejsce od kilku dni, najwyższą od początku epidemii liczbę infekcji stwierdzono w Anglii - 56 060, natomiast w Szkocji (2039), Walii (2238) i Irlandii Północnej (1985) bilanse są zbliżone do poprzednich dni. To wskazuje, że za wzrost liczby zakażeń odpowiedzialna jest nowa odmiana koronawirusa, która najbardziej rozpowszechniona jest w Anglii.

Według danych z wtorku, które nie obejmują Irlandii Północnej, w szpitalach przebywało 29 778 chorych na COVID-19, co stanowi spadek o 96 w stosunku do poniedziałku. W szczytowym momencie pierwszej fali - 12 kwietnia - w całym kraju w szpitalach przebywało niespełna 21,7 tysiąca osób.

Londyn w trakcie epidemii COVID-19 Reuters

Ponad 20 tysięcy zakażeń we Włoszech

548 osób zmarło ostatniej doby we Włoszech na COVID-19, potwierdzono też 20331 następnych zakażeń koronawirusem, co oznacza kolejny duży wzrost infekcji. Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę, że wykonano 178 tysięcy testów.

Koronawirusa stwierdzono we Włoszech u około 2,2 mln osób. Wyleczonych jest już ponad 1,5 miliona. W tej chwili liczbę zakażonych szacuje się na co najmniej 568 tys. Najwięcej zakażeń przybywa w regionach Wenecja Euganejska, Lombardia i Lacjum.

Do ponad 259 tysięcy wzrosła liczba osób zaszczepionych przeciwko koronawirusowi. Jako cel władze wskazują zaszczepienie do marca około 6 milionów mieszkańców kraju. W środę poinformowano, że pierwsza partia szczepionki firmy Moderna, dopuszczonej tego dnia do obrotu przez Komisję Europejską, dotrze do Włoch w przyszłym tygodniu.

Koronawirus we Włoszech GIUSEPPE LAMI/PAP/EPA

Ścisła kwarantanna w Nitrze

W związku pogarszającą się sytuacją epidemiczną w Nitrze i okolicznym regionie południa Słowacji rząd zdecydował w środę o zaostrzeniu zakazu wychodzenia z domów w tym powiecie. W Nitrze i przyległym powiecie mieszka według różnych danych od 160 do 166 tysięcy osób. Wszyscy mieszkańcy będą musieli mieć od poniedziałku negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, wychodząc między innymi do pracy. Zakaz wychodzenia z domów wprowadzony jest na całej Słowacji, ale obowiązuje z niego 19 wyjątków, które przestaną mieć ważność w Nitrze i okolicy.

Na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu minister zdrowia Marek Krajczi i minister pracy Milan Krajniak zwracali uwagę, że nie będą one dotyczyć nawet wyjścia do pracy, na spacer lub odprowadzenie dziecka do szkoły. Będzie można udać się do lekarza, po zakupy lub na przeprowadzenie testów. Negatywne wyniki testów będą musieli mieć i przedkładać na wezwanie władz także osoby spoza regionu, ale pracujące tam lub opiekujące się członkami rodziny.

W regionie pod koniec tego tygodnia odbędą się masowe testy antygenowe mieszkańców na obecność koronawirusa. Później mają być dwukrotnie powtarzane. Z uwagi na uzależnienie prawa do wyjścia z kwarantanny od wykonania testów nie są one nazywane dobrowolnymi. Na konferencji prasowej podkreślono, że swoich pracowników już w czwartek zacznie testować jeden z największych i najważniejszych w regionie zakładów produkcyjnych Jaguar Land Rover. W akcji masowych testów będzie uczestniczyć wojsko, policja i strażacy.

W powiecie liczba nowych przypadków zakażenia koronawirusem w ciągu tygodnia przekroczyła granicę 1000 zakażonych na 100 tysięcy mieszkańców. Przeciążonemu szpitalowi uniwersyteckiemu w Nitrze ma pomóc odległy o około 40 kilometrów prywatny szpital w Galancie, który decyzją resortu został placówką covidovą. Według mediów na granicy możliwości funkcjonowania jest także jedyne w regionie krematorium w Nitrze. Część zwłok jest transportowana do Bańskiej Bystrzycy oraz do Bratysławy.

Portugalia przedłuża stan wyjątkowy

W ciągu ostatniej doby w Portugalii wykryto 10 027 infekcji koronawirusem, a na COVID-19 zmarło 91 osób - poinformowało w środę ministerstwo zdrowia. To największa dzienna liczba nowych zakażeń od początku epidemii SARS-CoV-2. Jak poinformowała w środę minister zdrowia Marta Temido, w najbliższych dniach prognozowany jest dalszy wzrost zachorowań i zgonów w Portugalii. - Czekają nas ciężkie dni. Ponownie znaleźliśmy się w okresie wzrostu zachorowań - powiedziała Temido podczas konferencji prasowej w miejscowości Mora.

W środę rano ubiegający się o reelekcję w zaplanowanych na 24 stycznia wyborach prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa ogłosił, że poddał się profilaktycznej kwarantannie. Polityk zapowiedział, że pomimo izolacji społecznej weźmie udział w telewizyjnych debatach za pośrednictwem internetu.

Szczepienia przeciwko koronawirusowi w Portugalii PAULO CUNHA/PAP/EPA

Jednoizbowy parlament Portugalii, Zgromadzenie Narodowe, zatwierdził w środę przedłużenie do 15 stycznia stanu wyjątkowego z powodu epidemii koronawirusa. Tymczasem wraz ze zwiększającą się dynamiką zakażeń medycy wezwali władze kraju do ogłoszenia lockdownu.

Władze Stowarzyszenia Lekarzy Publicznego Systemu Opieki Zdrowotnej (ANMSP) wezwały rząd Portugalii do natychmiastowego ogłoszenia lockdownu w całym kraju. - Ten drastyczny wzrost zachorowań to cena, jaką płacimy za zbyt pobłażliwe podejście do okresu świątecznego - oświadczył w środę szef ANMSP Ricardo Mexia.

Hiszpański urząd skontroluje wydatki rządu w czasie pandemii

Trybunał Obrachunkowy w Madrycie, odpowiednik polskiej NIK, rozpocznie w styczniu kontrolę działań rządu Hiszpanii, podejmowanych w związku z pandemią koronawirusa. Kontrola obejmie między innymi domy spokojnej starości, w których, podczas pierwszej fali pandemii zmarło wiele osób. Z dokumentu, do którego dotarła w środę hiszpańska rozgłośnia Cadena Ser, wynika, że przedmiotem kontroli będzie 10 obszarów związanych z zarządzaniem epidemią koronawirusa, która doprowadziła już w Hiszpanii do 1,98 miliona infekcji oraz 51,4 tysiąca zgonów.

Jednym z kluczowych zagadnień będzie kwestia zarządzania domami spokojnej starości, w której odnotowano liczne przypadki zachorowań na Covid-19 oraz zgonów. Szczególnie wiele zaniedbań, co potwierdziło ministerstwo obrony pomagające w dezynfekcji tych ośrodków, stwierdzono podczas pierwszej fali epidemii.

Szczepienia przeciw COVID-19 w Portugalii i Hiszpanii Reuters

Zatwierdzony pod koniec grudnia 2020 roku przez Trybunał Obrachunkowy plan kontroli zarządzania kryzysem, związanym z pandemią, przewiduje łącznie 110 interwencji tej instytucji wobec administracji rządowej. Podzielono je na 10 kategorii. Wśród zaplanowanych do kontroli zagadnień są m.in. kwestie związane z niedoborami sprzętu medycznego i ochronnego w szpitalach, przetargi dotyczące zamawiania tego asortymentu, realizacja pomocy państwowej firmom oraz osobom zwolnionym z pracy, a także wykonanie planu ratowania sektora turystycznego.

Trybunał sprawdzi też, w jaki sposób w 2020 roku wydawane były środki finansowe na prowadzone przez madrycki ośrodek badawczy im. Karola III projekty naukowe związane z walką z koronawirusem. W zaplanowanej do grudnia 2021 roku kontroli Trybunał Obrachunkowy sprawdzi również stan wdrażania w hiszpańskiej administracji publicznej programu przechodzenia pracowników na system pracy zdalnej.

Autor:asty\mtom

Źródło: PAP