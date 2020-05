Unijna agencja: Polska wśród czterech państw UE, w których epidemia nie słabnie

W większości krajów Unii Europejskiej koronawirus jest w odwrocie, ale Polska jest jednym z czterech we Wspólnocie, w których pandemia nie słabnie - wynika z wypowiedzi dyrektor Europejskiego Centrum do spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) Andrei Ammon. Bułgaria jest jedynym krajem unijnym, w którym rozprzestrzenianie koronawirusa nadal przybiera na sile.

Ammon zwróciła uwagę, że przez kolejne dwa tygodnie począwszy od 8 kwietnia "działania niefarmaceutyczne", podejmowane przez poszczególne kraje, doprowadziły do zmniejszenia transmisji wirusa o 45 proc. - W większości państw Unii Europejskiej mamy spadek (nowych zarejestrowanych zakażeń - red.) Tylko jedno państwo ma wciąż zwiększającą się liczbę (wykrytych przypadków infekcji SARS-CoV-2 -red.). Są cztery państwa, gdzie nie ma znaczącej różnicy - poinformowała Ammon eurodeputowanych.

Ile testów na milion mieszkańców? Polska w unijnym ogonie

Polska, gdzie wirus pojawił się później niż na Zachodzie, ma zdecydowanie mniej zakażeń - do poniedziałku potwierdzono nieco ponad 14 tys. przypadków. Jednak - jak wynika z danych ECDC - dynamika rozprzestrzeniania się wirusa nie spadła dotąd na tyle, by móc powiedzieć, że jest on w odwrocie.