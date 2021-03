Połowa Brytyjczyków ma przeciwciała, hiszpańscy lekarze niemal nie chorują, Francuzi rozważają trzy scenariusze

Francja rozważa trzy scenariusze dalszego postępowania w epidemii, Holandia uruchamia pierwszy mobilny punkt szczepień, a brytyjski rząd informuje, że około 50 procent ludności kraju ma przeciwciała. Z kolei po dwóch tygodniach zakończył się lockdown we włoskim stołecznym regionie Lacjum. Pozytywne skutki szczepień medyków odnotowano w Hiszpanii - liczba zakażeń wśród pracowników służby zdrowia zmniejszyła się o 99 procent.

Holandia czeka na szczepionki

Koncerny Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca zobowiązały się do dostarczenia Holandii w trzech pierwszych miesiącach roku 4,5 miliona dawek szczepionek przeciwko koronawirusowi. Z informacji holenderskiego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (RIVM) wynika, że nie wywiązano się z tego i dotychczas przekazano Holandii jedynie 3,6 mln dawek.

Największe opóźnienia zanotowano u firmy AstraZeneca. Miała dostarczyć 1,5 mln szczepionek a skończyło się na 885 tys. Moderna z obiecanych 400 tys. przekazała 240 tys. dawek. Najsolidniejszym partnerem okazały się firmy Pfizer/BioNTech, które z obiecanych 2,6 mln dawek dostarczyły do tej pory 2,5 miliona. Jak poinformował we wtorek dziennik "De Telegraaf", holenderski rząd spodziewa się otrzymać łącznie 17 milionów szczepionek w drugim kwartale.

W miejscowości Zandvoort uruchomiono we wtorek pierwszy w Holandii mobilny punkt szczepień przeciw COVID-19, który znajduje się w ruchomym kontenerze.

Francja rozważa trzy scenariusze dalszego postępowania w epidemii

W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono we Francji u około 40 tysięcy osób. Do szpitali przyjęto w ciągu doby 2579 chorych na COVID-19, w tym 569 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych wzrosła o 188 i wynosi 28 510. Na oddziałach intensywnej terapii obecnie leczonych jest 5072 chorych. W szpitalach zmarło 336 chorych na COVID-19, natomiast w domach opieki od minionego piątku odnotowano 45 zgonów.

W pierwszym scenariuszu rząd mógłby odciążyć szpitale poprzez podjęcie decyzji przez ministerstwo zdrowia o sprowadzeniu lekarzy z mniej dotkniętych pandemią regionów do tych z poważniejszą sytuacją epidemiczną. Drugim rozważanym rozwiązaniem jest zamknięcie szkół w trzech regionach, a przynajmniej na obszarach dotkniętych najbardziej surowymi restrykcjami. Trzecim rozważanym scenariuszem jest twardy lockdown na wzór tego z marca-maja 2020 roku.

Koronawirus we Francji

Niemcy zmieniają zalecenia ws. szczepionki firmy AstraZeneca

Niemiecka stała komisja ds. szczepień (STIKO) zaleciła we wtorek, by szczepionkę przeciwko COVID-19 firmy AstraZeneca podawać wyłącznie osobom powyżej 60. roku życia. Przyczyną decyzji są dane dotyczące rzadkich przypadków zakrzepicy żył. Jak wyjaśnia STIKO rekomendacja została zmieniona "na podstawie dostępnych obecnie danych dotyczących występowania rzadkich, ale bardzo ciężkich skutków ubocznych o charakterze zakrzepowo-zatorowym" u młodszych osób zaszczepionych tym preparatem.

Do końca kwietnia STIKO planuje wydać zalecenia dotyczące podawania drugiej dawki szczepionki firmy AstraZeneca osobom poniżej 60. roku życia, które otrzymały już pierwszy zastrzyk. Do tego czasu eksperci zbadają, czy możliwe jest podanie drugiej dawki szczepionką typu mRNA, np. Pfizer/BioNTech. Już wcześniej decyzję o wstrzymaniu szczepień preparatem firmy AstraZeneca osób młodszych niż 60-letnich podjęły władze krajów związkowych - Nadrenii Północnej-Westfalii, Berlina i Brandenburgii, a także władze Monachium.

Instytut Paula Ehrlicha (PEI) ogłosił we wtorek, że do 29 marca zgłoszono 31 przypadków zakrzepicy zatok żylnych mózgu po szczepieniu przeciw COVID-19 preparatem firmy AstraZeneca, w 19 przypadkach odnotowano również małopłytkowość, a dziewięć osób zmarło. Według PEI dotkniętych tą przypadłością było dwóch mężczyzn i 29 kobiet. Kobiety mają od 20 do 63 lat, a mężczyźni - 36 i 57 lat.