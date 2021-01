Portugalia ma za sobą najgorszą dobę, dziesiątki tysięcy osób przebywa we włoskich szpitalach. Wraca lockdown

Wzrasta liczba zakażeń w Hiszpanii

Resort zdrowia Hiszpanii poinformował, że pomiędzy czwartkiem a piątkiem liczba zakażeń wzrosła o ponad 25,4 tysiąca do łącznego poziomu 2,05 miliona przypadków. Nienotowaną dotychczas dobową liczbę nowych infekcji potwierdzono w Estremadurze, na zachodzie kraju, a także na archipelagu Balearów. Podczas minionych 24 godzin zanotowano tam odpowiednio 1193 i 707 zakażeń. W obu tych regionach oraz we wspólnocie autonomicznej Madrytu liczba infekcji na 100 tys. mieszkańców przekracza już poziom 500.

Lockdown na Balearach

Pogarsza się sytuacja epidemiczna we Włoszech

620 osób zmarło we Włoszech ostatniej doby na COVID-19, stwierdzono też 17 533 nowe zakażenia koronawirusem - to dane z piątkowego biuletynu resortu zdrowia w Rzymie. Liczba wykonanych jednego dnia testów przekroczyła 140 tysięcy.

Liczba hospitalizowanych pacjentów wynosi ponad 23 tysiące. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa około 2500 najciężej chorych na COVID-19. Krajowy Instytut Służby Zdrowia ogłosił, że doszło do generalnego pogorszenia się sytuacji epidemicznej we Włoszech. Jak zaznaczono w raporcie z monitoringu w pierwszym tygodniu stycznia, po kilku tygodniach spadku, rośnie liczba zakażeń.

Do tej pory we Włoszech zaszczepionych przeciwko koronawirusowi zostało ponad 413 tysięcy osób. Od lutego według zapowiedzi władz mają rozpocząć się szczepienia osób powyżej 80 lat.

Godzina policyjna w Strasburgu

Południowoafrykańska odmiana koronawirusa w Irlandii

W Irlandii wykryto południowoafrykańską odmianę koronawirusa. Po raz szósty od początku roku odnotowano najwyższą dobową liczbę zakażeń i najwyższą liczbę zgonów od połowy maja - podały w piątek władze medyczne tego kraju. Jak poinformował naczelny lekarz Irlandii Tony Holohan, potwierdzono trzy przypadki nowej odmiany wirusa, która rozprzestrzenia się w RPA, a wszystkie są związanie z niedawnymi podróżami do tego kraju. Zaapelował, by wszyscy, którzy niedawno powrócili z RPA, udali się na 14-dniową izolację i poddali się testowi na obecność koronawirusa.

Sytuacja epidemiczna w Irlandii jest niepokojąca. W piątek poinformowano o wykryciu 8248 nowych zakażeń. Zarejestrowano też 20 nowych zgonów, co jest pierwszym przypadkiem od połowy maja, by ich bilans przekroczył poziom kilkunastu. Ogólny bilans epidemii w Irlandii to 135 884 zachorowania i 2237 ofiar śmiertelnych. Liczba pacjentów z COVID-19 w szpitalach, która już wcześniej w bieżącym tygodniu przekroczyła poziom ze szczytu pierwszej fali epidemii, zwiększyła się w ciągu ostatniej doby z 1043 do 1180, zaś przebywających na oddziałach intensywnej terapii - z 95 do 109.