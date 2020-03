Koronawirus dotarł do Berlina. Pierwszy przypadek w Szkocji

Berlińska senator do spraw zdrowia Dilek Kalayci zapowiedziała, że w poniedziałek w południe spotka się z dziennikarzami, by przekazać im więcej informacji w tej sprawie. Na razie wiadomo tylko, że pacjent, u którego wykryto koronawirusa, został izolowany i poddany leczeniu. Sprawdzane są jego kontakty z innymi osobami.

Do tej pory w Niemczech potwierdzono ponad 130 przypadków zakażenia koronawirusem, który może powodować groźne zapalenie płuc. Berlin jest dziesiątym krajem związkowym Republiki Federalnej Niemiec, w którym stwierdzono koronawirusa.

"Szkocja jest dobrze przygotowana do wybuchu epidemii"

Pierwszy przypadek koronawirusa w Szkocji potwierdził w niedzielę wieczorem tamtejszy rząd. Szkocja pozostawała do tej pory ostatnią częścią składową Zjednoczonego Królestwa wolną od koronawirusa. Tym samym ogólna liczba zakażeń w kraju wzrosła do 36. Pacjent pochodzi z regionu Tayside we wschodniej Szkocji, a niedawno wrócił z północnych Włoch. Obecnie władze medyczne Szkocji próbują ustalić listę miejsc, w których przebywał po powrocie, i osób, które mogły się z nim kontaktować.