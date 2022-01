Koronawirus w Europie. Paszporty szczepionkowe zamiast sanitarnych i prace nad wprowadzeniem obowiązku szczepień

W Portugalii odnotowano kolejny dzień z najwyższą liczbą zakażeń koronawirusem. Lepiej wygląda sytuacja we Włoszech, gdzie liczba zakażeń stabilizuje się. Podobnie jest w Wielkiej Brytanii i Irlandii, gdzie znoszone są restrykcje covidowe. Niemiecki rząd przygotowuje się do wprowadzenia obowiązku szczepień. We Francji od poniedziałku zamiast dowodu negatywnego testu wymagany będzie paszport szczepionkowy.