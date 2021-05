Już wkrótce decyzja unijna w sprawie paszportów szczepień. Szefowa KE podała termin

Na konferencji prasowej w Porto po zakończeniu nieformalnego szczytu UE Ursula von der Leyen podała, że porozumienie polityczne dotyczące certyfikatów, potwierdzających zaszczepienie lub negatywny wynik testów bądź obecność przeciwciał, jest oczekiwane do końca maja. - Pozwoli to na uruchomienie systemu, tak by ludzie mogli dysponować niepodrabialnym dowodem zaszczepienia lub negatywnego wyniku testu (...) lub obecności przeciwciał - oświadczyła szefowa KE.

Ursula von der Leyen w sobotę poinformowała również, że do tej pory do krajów członkowskich trafiło 200 milionów dawek szczepionek, a 160 milionów osób zostało zaszczepionych co najmniej jedną dawką. Stanowi to około 25 proc. populacji UE.