Ciemnoczerwone strefy, zasady testowania i kwarantanny. Nowe zalecenia dla unijnych krajów

Zgodnie z zaleceniami do istniejących kategorii stref zielonych, pomarańczowych, czerwonych i szarych stref dodany zostanie nowy kolor - ciemnoczerwony. Będzie on umieszczany na cotygodniowej mapie publikowanej przez ECDC (Europejskie Centrum do spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób). Ten kolor będzie dotyczył obszarów, na których koronawirus występuje powszechnie lub na których występuje wariant wirusa SARS-CoV-2 budzący niepokój analityków i ekspertów chorób zakaźnych.